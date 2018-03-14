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В ресторане «Карлсон» состоится ужин «Европа-Азия»
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В ресторане «Карлсон» состоится ужин «Европа-Азия» 

FashionTime 14 марта 2018
Фото: FashionTime
15 марта в рамках программы «Гастрономическая карта России» в ресторане «Карлсон» (Овчинниковская наб., д. 20/1) пройдет гастрольный ужин «Европа-Азия». Блюда представят: Александар Андрейч, владелец и шеф-повар ресторана «Пепел и Огонь» и Саша Марьянович, бренд шеф-повар четырех ресторанов в Калининграде («Круассан кафе», «Кенигсбейкер», Port o coffee и Resto-Presto).
В авторском меню «Европа-Азия» шефы решили совместить север и запад: свежайшую рыбу из Балтийского моря и домашние региональные продукты из Оренбурга.
Гастрольное меню «Европа-Азия»:сердце коня, дегидрированное со взбитым маслом с сушеными помидорами, говяжья колбаска с тмином и фисташками. угорь, мусс из угря, козий мягкий сыр, копченый угорь, свежие огурцы, красная икра.пеламида, соус лимон, маринованный красный лук, перец дробленый, желе из петрушки, микро-травы, оливковое масло, хлеб литовский «лаымос». куропатка, грудинка куропатки с ризотто из пшеницы и запечной мякотью перца в мясном соусе из травяного сбора.оленина, топинамбур, фенхель, ароматные ягоды.облепиха: три вида приготовления.
Начало ужина в 18:00. Стоимость без алкоголя — 2 500 рублей с человека. Стоимость с вином — 3 500 рублей с человека.
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