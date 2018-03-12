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Футбольным болельщикам предложат раков, барабульку, клопсы и шашлык
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Футбольным болельщикам предложат раков, барабульку, клопсы и шашлык 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, пройдут одиннадцать гастрономических фестивалей, сообщает Ростуризм.
Все мероприятия будут объединены под федеральным брендом «Гастрономическая карта России». Они познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни.
"На гастрономических фестивалях футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону", — рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Главными блюдами в Санкт-Петербурге станут хрустящая корюшка и горячие пышки. Калининград предложит клопсы и ароматную кильку на бородинском хлебе, Сочи — шашлык, чебуреки и жареную барабульку, а Казань порадует гостей эчпочмаками и праздничными пирогами зур бэлиш.
Фестиваль пройдет при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров.
"Для 30% туристов гастрономические особенности становятся стимулом посещения той или иной страны, — говорит Олег Сафонов. — Презентация России для болельщиков и гостей ЧМ-2018 как интересного и привлекательного туристического направления, способного предложить широкий спектр вариантов отдыха и путешествий, очень важна для достижения долгосрочного позитивного эффекта в туристской сфере от проведения чемпионата".
По словам координатора федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, гостей ждут стрит-фуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от известных шеф-поваров.
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