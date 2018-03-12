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В Новосибирске тайком открылась новая сеть кофеен
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В Новосибирске тайком открылась новая сеть кофеен 

ngs.ru 12 марта 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске появились первые заведения сети Discovery Coffee — это новое название части кофеен Traveler’s Coffee, оставшихся у новосибирских совладельцев этой сети после корпоративного конфликта.
Две кофейни под названием Discovery Coffee появились в базе 2ГИС в марте. На первый взгляд, изменения почти незаметны: кофейня на площади Калинина не имеет вывески вовсе, а над входом в заведение на площади Карла Маркса висит старая вывеска Traveler’s Coffee, частично затянутая чёрной тканью.
Внутри принадлежность к новой сети выдают только ценники на витрине и новое весеннее меню, на которых стоит уже новый логотип. При этом в обеих кофейнях используют брендированные чашки Traveler’s Coffee, а одноразовые стаканы для напитков навынос не имеют никаких опознавательных знаков.
Необходимость менять вывески появилась у владельцев части новосибирских кофеен Traveler’s Coffee после того, как они проиграли судебную тяжбу со своим бывшим партнёром Анваром Пириевым. Как рассказывал тогда руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Андрей Чернецов, Discovery Coffee — это новый торговый знак, под которым собирается работать эта компания после того, как она утратила права бренд Traveler's Coffee.
Первое заведение под вывеской Discovery Coffee открылось в Красноярске еще в октябре прошлого года. Новые вывески планировалось повесить на новосибирских заведениях ещё в начале года, однако всё это время кофейни новосибирского «Трэвэлерса» работали фактически без имени.
По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает шесть заведений под брендом Traveler`s Coffee — все они открыты по франшизе. В момент максимального развития сети в Новосибирске под этим названием работало 14 заведений.
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