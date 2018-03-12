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8 простых способов сэкономить на покупке вина
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8 простых способов сэкономить на покупке вина 

Itsmywine.ru 12 марта 2018
Фото: Itsmywine.ru
8 простых способов сэкономить на покупке винаКак правило, знаменитые вина стоят дорого. Однако, чтобы пить хорошее вино не обязательно тратить кучу денег. Многие любители вина буквально наслаждаются поиском недорогих напитков. Стоимость — не показатель вкуса вина или его ценности. Чтобы приобрести бюджетную бутылку хорошего напитка, необходимо проявить терпение, скрупулезность. Поход в магазины, Интернет и большой выбор, позволят найти хорошее вино в соответствии с вашими финансами. 1. Изучите язык вина, если вы ещё с ним не знакомыТе, кто хочет сэкономить, должны быть готовы внимательно искать и читать отзывы с винной терминологией. И там обязательно встретятся такие слова, как: смотреть, вертеть, нюхать, потягивать и смаковать.2. Узнайте больше о винодельческих регионахЗачастую можно найти лучшие варианты по определённым предпочтениям вина, выбрав менее известный винодельческий регион. Среди них: Долина Клэр (Австралия), Ла-Манча (Испания), провинция Мендоса (Аргентина), долина Дору (Португалия), Центральная Долина (Чили) и Сицилия (Италия). Там производят отличные вина по более низкой цене, чем в других регионах в тех же странах. Кроме этого, некоторые вина могут быть сделаны в знаменитом винограднике, однако не иметь громкого названия. Например, на юго-западе Франции, Бордо и Кот-дю-Рон находятся широко известные апелласьоны, а их сосед — Лангедок предлагает схожие вина по вкусу, но на порядок дешевле. 3. Сходите на дегустацию винМногие супермаркеты или заведения устраивают бесплатные дегустации, чтобы привлечь покупателей. Если вы частый посетитель в местном винном магазине, то попросите продавцов дать вам возможность продегустировать вино, перед тем, как его приобрести.4. Воспользуйтесь Интернетом, чтоб разобраться в винах, которые стоят меньше 1000 рублейЕсть множество сайтов, которые публикуют обзоры, отзывы и составляют винные рейтинги. Можно просто сохранить список вин, а потом поискать их на полках магазинов.5. Берите много винаВо многих магазинах покупателям дают скидку, если он приобретает сразу несколько бутылок. Поэтому узнайте у продавца, работает ли такая акция, и в случае положительного ответа берите много вина. Вы получите скидку, а заодно возможность попробовать несколько вин.6. Подождите распродажи в супермаркетахНаш совет — выбирая между дешёвым вином, и дорогим, но со скидкой, остановитесь на втором. Дешевую бутылку можно приобрести всегда, а вот хороший напиток по его полной стоимости вряд ли когда — то удастся попробовать.7. Покупайте вино онлайнМногие интернет-магазины проводят распродажу круглый год. Например, они могут доставить вам одну бутылку по полной стоимости, а вторую — со значительной скидкой.8. Не покупайте вино в ресторанеОно стоит очень дорого. Но если вы всё-таки решили приобрести бутылку из винной карты заведения, то смело берите самую дешёвую. Некоторые из вин высокого качества скрываются за скромной ценой в меню.
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