8 блюд, которые надо обязательно попробовать в Хюэ

Эти угощения наполняют бывшую столицу Вьетнама душистым ароматом

Туристы со всей планеты едут в Хюэ еще и затем, чтобы попробовать блюда императорской вьетнамской кухни, эквивалентов которым не найти порой даже в самом Вьетнаме.

Перечислять все эти гастрономические изыски можно долго — нам не хватит и статьи. Мы назовем лишь самые основные пункты, напротив которых вы должны поставить галочку, раз решили посетить город императоров.

Мидии с рисом или лапшой

Это блюдо можно найти практически в любом ресторане в Хюэ. В миску с рисом (вместо риса можно заказать вермишель или лапшу) кладут сырые овощи и жареные мидии, посыпанные арахисом и хрустящей свиной кожей. Блюдо подается с рыбным соусом или креветочной пастой.

Где можно попробовать: зона с едой у подножия моста Trang Tien, ресторан Ba Hoa на улице Truong Dinh, 11а, безымянный ресторан на улице Tran Phu, или на островке Hen (мидии) в районе Vi Da.

Говяжья лапша (bun bo Hue)

Если вы не любитель острой пищи, то к дегустации bun bo Hue (говяжья лапша из Хюэ) стоит морально подготовиться. В отличие от своих эквивалентов из Сайгона и Ханоя, оригинальная лапша из Хюэ действительно бьет в голову.

Где можно попробовать: ресторан O Kim Chu Diep на улице Tran Thuc Nhan, 6, ресторан Cam на улице Tran Cao Van, 38, ресторан Ong Vong на улице Nguyen Du, ресторан Ba Tuyet на улице Nguyen Cong Tru, 47.

Лапша с крабом (Banh canh Nam Pho)

Banh canh Nam Pho или лапша с крабом Nam Pho не так популярна, как лапша с мидиями или говядиной, но вы непременно получите незабываемые ощущения от блюда родом из одноименной деревни.

Где можно попробовать: самую вкусную лапшу с крабом можно найти в нескольких ресторанах на улице Pham Hong Thai.

Кукуруза на гриле

Киоск по продаже кукурузы на гриле перед Педагогическим университетом Хюэ на улице Le Loi, 34 пользуется популярностью у любителей уличной еды. Прямо при вас кукурузу пожарят и польют специальным соусом. Вам остается только садиться на маленькие стулья вдоль тротуара и наслаждаться.

Клецки из вареного риса (Banh beo)

Banh beo, что буквально означает «пирожок из водного папоротника», — это небольшие клецки из вареного риса. Рисовую муку разливают в крошечные тарелки, а затем варят на пару. Перед подачей клецки посыпают креветочным порошком, обжаренным луком и свиными шкварками. Подается с рыбным соусом.

Жареные клецки (Banh ram it)

Эти необычные клецки из клейкого риса любят за то, что они сдобные внутри и хрустящие снаружи. Мягкая часть banh ram it похожа на клецку со свининой, креветками и грибами. Как и banh beo, эти клецки посыпают креветочным порошком и обжаренным луком и подают с рыбным соусом.

Где можно попробовать: рестораны вдоль улицы Pham Hong Thai, ресторан O Som, который стоит напротив дома №4 на улице Hai Trieu, ресторан Di Sinh на улице Le Thanh Ton, 82, ресторан Ong Do на улице Nguyen Binh Khiem, 1С.

Пельмени из тапиоки (Banh bot loc)

Banh bot loc — это плотные клецки из тапиоковой муки, наполненные свининой и креветками. Получившиеся пиоржки заворачивают в банановые листья и готовят на пару перед подачей в горячем виде с рыбным соусом.

Где попробовать: в ресторанах на улицах Vo Thi Sau, Le Thanh Ton, Pham Hong Thai, Truong Dinh и Nguyen Hue, или у уличных продавцов возле моста Trang Tien.

Сладкий суп (Che)

Когда перепробуете все перечисленное выше, побалуйте себя десертом. Кафе, где продают сладкий суп che, можно найти по всему Хюэ. Суп подают как горячим, так и холодным. Его готовят из бобов, кукурузы, сладкого картофеля и арахиса.

Источник: vnexpress.net