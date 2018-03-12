Спасите наши суши

Как выбирали и заказывали

Почему в этой тройке оказалась компания «Харакири», думаю, объяснять не нужно. Это самая старая и, пожалуй, самая известная служба доставки японской еды в городе. Но времени с её появления прошло уже много, и хочется понять, в каком состоянии она дошла до нового японского бума.

«Суши Make» — самый крупный продавец роллов в Новосибирске: у сети уже сорок точек по всему городу. Рыбными рулетами здесь торгуют преимущественно на месте, но раз уж у бренда есть своя доставка, то не проверить её было бы непростительно.

«Своя компания» — неизменный народный любимчик: в рейтинге «Флампа» сеть демократичных ресторанов стабильно входит в первую тройку лучших кафе города. При этом никакой специализации у заведений нет. Здесь готовят, кажется, всё, что может захотеть заказать в ресторане эдакий «среднестатистический» клиент.

Чтобы максимально объективно сравнить скорость доставки, заказы всем трём службам я отправил практически одновременно.

Чтобы упростить задачу, я решил взять наборы, близкие по цене и составу. В «Своей компании», правда, таких сетов не было, так что пришлось купить три разных блюда по отдельности.

Первое место

Первыми мне позвонили из «Суши Make» (буквально через пару минут после того, как я нажал кнопку «оформить заказ» на сайте). И уже через 30 минут курьер был на месте. Справедливости ради должен заметить, что ближайшая точка этой сети находится буквально через дорогу, так что идти было недалеко.

«Сет де люкс» стоил 639 рублей, ещё по 9 рублей взяли за васаби и имбирь (соевый соус у меня всегда есть дома и так). В наборе было пять видов роллов: три классики («Филадельфия», «Калифорния» и ролл с угрём) и два с кремовыми «розочками» сверху. Именно они, видимо, должны были олицетворять собой этот самый «де люкс». Красота же.

Роллы оказались не идеальны, но в целом выглядели сносно.

Ломтики лосося были приемлемой толщины, хотя и имели настолько нейтральный вкус, что выполняли исключительно декоративную функцию.

С рисом всё было более или менее нормально, хотя, конечно, до этого свежего ощущения, которое достигается балансом сладости и кислоты и должно быть в настоящей японской кухне, повара дотянуть не смогли.

Удивительно, но относительно вкусными можно назвать только роллы с «розочками». Мягкий сыр и соус «Лава» невероятно далеки от традиций Страны восходящего солнца, но именно они делают всю эту псевдояпонскую кухню съедобной.

Общая оценка: 4 балла из пяти (полбалла добавил за скорость)

Второе место

Оператор «Своей компании» перезвонил минут через пять после оформления заказа на сайте. Ещё через 50 минут пришла СМС о том, что курьер выехал. Нужно заметить, что ближайший ресторан сети также находится примерно в пяти минутах ходьбы прогулочным шагом. Курьеру же потребовалось на преодоление этого расстояния около 40 минут.

Наборов здесь не было, поэтому я заказал три ролла: классическую «Филадельфию» (219 рублей), «Таношими с угрём» (199 рублей) и «Мастер Шеф» (219 рублей). Васаби, имбирь, соус и палочки в набор, который обошёлся в 637 рублей, положили бесплатно.

Когда я извлёк из бумажного пакета заказ, то первой мыслью было: а где же, собственно, роллы?

Стандартная коробка выглядела пустой. Приглядевшись, я обнаружил, что где-то в углу действительно виднеется что-то красно-белое. Лежали роллы так, будто перед доставкой их зачерпнули лопатой из общего котла. Особую трогательность этой душераздирающей картине придавали веточки рукколы, которые зачем-то положили на рулет с угрём.

Что касается качества, то каких-то добрых слов здесь заслуживала только сама рыба — она был повыразительней, чем у предшественника. Правда, её лепестки на роллах «Мастер Шеф», казалось, были нанесены методом напыления — так они были тонки.

По соотношению цены, количества и качества «Своя компания» определённо не имела конкурентов в борьбе за последнее место. 637 рублей за набор посредственного уровня, которого едва хватает на одну нормальную порцию, — это многовато.

Общая оценка: 2,5 балла из пяти

Дисквалификация

С «Харакири» и вовсе всё не задалось с самого начала. Поскольку я хотел заказать все роллы в одно и тоже время и торопился, я не справился с оформлением, поставив галочку напротив фразы «привезти не раньше обозначенного срока».

С одной стороны, это, конечно, мой косяк. С другой, если уж вы по умолчанию предлагаете ближайший срок доставки через два часа, то логично спросить человека, не хочет ли он получить еду раньше, а не наоборот. Мою оплошность, впрочем, мог исправить телефонный звонок от оператора с уточнением заказа (как это обычно бывает), но его не последовало.

Я заказал мини-сет «Хит» за 680 рублей, к которым добавились ещё 20 рублей за имбирь и васаби. В набор входили «Филадельфия» (две порции), «Канада ролл» и «Беби маки». Их упаковали в две отдельные коробки, что правильно, ведь последние два вида — это горячие роллы, которые обжаривают перед подачей. Что было неправильным, так это засунуть обе коробки в красивую картонную упаковку. Таким образом у меня на столе оказалось три вида тёплых роллов.

Единственным достоинством «Харакири» можно считать общий объём заказа. Роллов реально много (правда, и стоят они чуть дороже). Больше, собственно, хороших слов сказать не о чем.

«Филадельфия» мало того, что криво скручена, так в ней ещё и сыра как украли. А сама рыба, кажется, расползается просто от взгляда на неё.

Роллы «Канада» издалека вообще напоминали какие-то частично съеденные пельмени — увы, вкус с видом вполне гармонировал.

Условно съедобными можно было признать только «Беби маки», но я так и не понял, где в начинке заканчивается сурими, а где начинается обещанная креветка.

Но, как оказалось, сюрпризы на этом не закончились. Примерно через час после доставки позвонил курьер и стал уверять меня, что не взял денег. После того как это не подействовало, звонить стали из «Харакири». Будь это мой личный заказ, я бы, пожалуй, вежливо проигнорировал такую настойчивость. Но когда зверь сам бежит на охотника, грешно не воспользоваться случаем.

В общем, за 1400 рублей в «Харакири» я получил набор, примерно треть которого отправилась в мусорное ведро. Его везли мне час сорок минут. И мой совет: если вы будете что-то заказывать в этой службе, запишите на видео процесс оплаты. А то в случае чего вы даже не сможете предъявить чек, ведь в пакет вкладывают просто листок бумаги с телефонами и списком блюд — его можно напечатать самому на принтере.

Вывод из всего этого такой: если вам хочется роллов, сходите лучше в ресторан, где их прилично готовят. А домой их проще купить в одной из многочисленных точек той же сети «Суши Make». Если же вам категорически не хочется никуда идти, закажите пиццу.

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