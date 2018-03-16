В дни проведения ЧМ-2018 на самарской набережной пройдет рыбный гастрономический фестиваль 

Как сообщает Федеральное агентство по туризму, гастрономические фестивали WELCOME FOODBALL CUP станут интересным и приятным времяпрепровождением для гостей мирового футбольного первенства. Они познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма.
"В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое", — рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Мероприятия пройдут при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров. Участники фестиваля представят самобытную культуру и гастрономию своих регионов и стран.
"Единое фестивальное действие превратит городское пространство в большой праздник современной региональной кухни. Гостей ждут: стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров", — отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.