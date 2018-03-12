Ещё
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Помните, в мультфильме "Кунг-фу Панда" шла речь о секретном ингредиенте замечательной лапши, которую продавал один из героев? В результате оказалось, что никакой тайны в блюде не было. Чего не скажешь о многих лакомствах национальных кухонь.
Порой даже тысячу раз пробуя блюдо, не удается определить "на зубок", что же в нем такого особенного, что заставляет возвращаться к лакомству снова и снова. Повара очень ревностно относятся к своим маленьким секретам, открывая их лишь немногим.
Но есть и знаменитые национальные блюда, которые мы все, кажется, знаем "от" и "до". Щи, пельмень, ньокки, суши… Перечень можно продолжить. Но уверены ли вы на все 100%, что точно знаете их состав?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение