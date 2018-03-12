«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд

Помните, в мультфильме "Кунг-фу Панда" шла речь о секретном ингредиенте замечательной лапши, которую продавал один из героев? В результате оказалось, что никакой тайны в блюде не было. Чего не скажешь о многих лакомствах национальных кухонь.

Порой даже тысячу раз пробуя блюдо, не удается определить "на зубок", что же в нем такого особенного, что заставляет возвращаться к лакомству снова и снова. Повара очень ревностно относятся к своим маленьким секретам, открывая их лишь немногим.

Но есть и знаменитые национальные блюда, которые мы все, кажется, знаем "от" и "до". Щи, пельмень, ньокки, суши… Перечень можно продолжить. Но уверены ли вы на все 100%, что точно знаете их состав?