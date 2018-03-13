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В Волгограде дрон с высоты снял реконструкцию «шайбы» речпорта
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В Волгограде дрон с высоты снял реконструкцию «шайбы» речпорта 

АиФ Волгоград 13 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Реконструкцию верхней части речного вокзала Волгограда запечатлели с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера, 12 марта здесь начали снимать старые стекла.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», после того, как рабочие вытащат все старые стекла, они приступят к установке алюминиевых рам, а затем с наступлением благоприятных погодных условий начнут вставлять новое стекло. Напомним, что бизнесмен Александр Малашкин, взявший за реконструкцию «шайбы», заявлял, что новое остекление появится на объекте уже к началу мая. После этого специалисты приступят к работам непосредственно внутри помещения бывшего ресторана «Россия». Полностью объект будет сдан к концу года. Планируется, что внутри «шайбы» появится ресторан, бар и конференц-зал. В рамках первого этапа реконструкции будет потрачено 300 миллионов рублей.
Отметим, что в шайбе речпорта с 1984 по 1992 годы работал ресторан «Россия». Последние десять лет помещение пустует.
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