В Волгограде дрон с высоты снял реконструкцию «шайбы» речпорта

Реконструкцию верхней части речного вокзала Волгограда запечатлели с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера, 12 марта здесь начали снимать старые стекла.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», после того, как рабочие вытащат все старые стекла, они приступят к установке алюминиевых рам, а затем с наступлением благоприятных погодных условий начнут вставлять новое стекло. Напомним, что бизнесмен Александр Малашкин, взявший за реконструкцию «шайбы», заявлял, что новое остекление появится на объекте уже к началу мая. После этого специалисты приступят к работам непосредственно внутри помещения бывшего ресторана «Россия». Полностью объект будет сдан к концу года. Планируется, что внутри «шайбы» появится ресторан, бар и конференц-зал. В рамках первого этапа реконструкции будет потрачено 300 миллионов рублей.

Отметим, что в шайбе речпорта с 1984 по 1992 годы работал ресторан «Россия». Последние десять лет помещение пустует.