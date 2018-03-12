В Костроме продали знаменитую «Фабрику Кухню» 

«Фабрика Кухня», которую недавно закрыли, снова заработала, узнал KOSTROMA.TODAY. Там возрождают производство.
«Фабрика Кухня» теперь принадлежит бывшим работникам предприятия. Они выкупили оборудование, которое продавали за копейки в «Росимуществе» и взяли в аренду помещение.
В последнее время в здании «Фабрики Кухни» продавалась продукция другого производителя.
Сейчас туда постепенно возвращается прежний ассортимент.
Напомним, «Фабрику Кухню» решено было закрыть весной прошлого года. Причиной стали многомиллионные долги предприятия.