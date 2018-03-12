Ещё
В Костроме продали знаменитую «Фабрику Кухню»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костроме продали знаменитую «Фабрику Кухню» 

Kostroma.Today 12 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
«Фабрика Кухня», которую недавно закрыли, снова заработала, узнал KOSTROMA.TODAY. Там возрождают производство.
«Фабрика Кухня» теперь принадлежит бывшим работникам предприятия. Они выкупили оборудование, которое продавали за копейки в «Росимуществе» и взяли в аренду помещение.
В последнее время в здании «Фабрики Кухни» продавалась продукция другого производителя.
Сейчас туда постепенно возвращается прежний ассортимент.
Напомним, «Фабрику Кухню» решено было закрыть весной прошлого года. Причиной стали многомиллионные долги предприятия.
Kostroma.Today: последние новости
Умер Олег Табаков. Почему он навсегда запомнил съемки в Костроме? Кинопремьеры в «Синема Стар»: история Лары Крофт и мультфильм «Шерлок Гномс» Костромич проспал в баре новенький смартфон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение