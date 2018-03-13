Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мере

В летнее время деревушка Андерматт в центральной части Швейцарии привлекает любителей хайкинга и цветущих альпийских лугов. Зимой их сменяют лыжники, спешащие на склоны и проводящие вечера у камина за кружкой глинтвейна. Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мереОпределенно,

самое эффектное место и для тех, и для других — новенький отель The Chedi

Andermatt.

Пока

ждете заселения, вам предложат отдохнуть с дороги, принеся теплое полотенце,

горячий чай из самовара и домашние брауни. Здесь

же узнаете, что в отеле каминов больше, чем номеров. И это не хвастовство, это правда.

В The Chedi смогли совместить уют небольшого шале, естественность и близость к природе, дополненную легкостью, комфортным ощущением большого пространства и даже феншуем.

Все призвано сделать отпуск идеальным: чтобы лазить по книжным полкам в библиотеке,

дремать холодным днем у камина, уютно свернувшись клубком; собираться с друзьями на винную дегустацию или решиться на вино из золотых запасов по очень

особому случаю.

К слову, пребывание в отеле — настоящий подарок для энофилов: есть и барные зоны,

и винные комнаты, и полное собрание вин барона Ротшильда (Château

Mouton-Rothschild), аккуратно разложенное по годам.

Даже

не смотря на все красоты региона, есть соблазн вообще никуда не выходить, до того все уютно, стильно, красиво даже в самых небольших деталях. Безупречный

сервис и очень комфортное ощущение в целом — вы действительно как дома. Причем,

дом этот оснащен по последнему слову техники: все управление идет через ваш персональный ipad (выдают при заселении). В отеле прекрасный комплекс spa с широкими возможностями по процедурам, большим

бассейном и полезными перекусами, что уже включены в стоимость проживания, и которые вам к этому бассейну приносят.

Темой

исключительного удобства здесь действительно озаботились, в частности, поместив

в каждый номер кровать от Hästens (шведской мануфактуры, производящей, кажется,

самые дорогие и лучшие кровати в мире). Светлое

и темное дерево, тусклый блеск бронзы, аромалампа, мягкие подушки на полу и пляшущие язычки пламени в камине — все это, конечно, умиротворяет. Прибавьте

к этому фрукты, шоколад и вино из кантона Вале, что будут в номере в качестве

комплимента. Кроме

того, стоит обратить внимание на очень впечатляющий мини-бар, из которого все безалкогольные напитки бесплатны.

Что касается ужина, выбирайте из 4 ресторанов. Тут есть из звезда Мишлен, и гид GaultMillau, выбравший The Chedi отелем года. Есть

настоящее горное шале (The Chalet), The Club House с великолепным видом на горы, конечно же, уже упомянутые барные зоны и винная комната. Имеется японский

ресторан, очень камерный, стильный и удостоенный той самой звезды Мишлен.

Кроме

того, есть The Restaurant, где тема Азии сплетается с европейскими,

швейцарскими традициями. В нем два варианта меню, которые можно смешивать по вашему желанию; открытая кухня, винное хранилище и сырная комната, которую

можно посетить вместе с сырным сомелье и выбрать что-нибудь региональное на десерт.