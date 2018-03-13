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Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мере
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Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мере 

Fraufluger.ru 13 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
В летнее время деревушка Андерматт в центральной части Швейцарии привлекает любителей хайкинга и цветущих альпийских лугов. Зимой их сменяют лыжники, спешащие на склоны и проводящие вечера у камина за кружкой глинтвейна. Где остановиться в Швейцарии, чтобы насладиться жизнью в полной мереОпределенно,
самое эффектное место и для тех, и для других — новенький отель The Chedi
Andermatt.
Пока
ждете заселения, вам предложат отдохнуть с дороги, принеся теплое полотенце,
горячий чай из самовара и домашние брауни. Здесь
же узнаете, что в отеле каминов больше, чем номеров. И это не хвастовство, это  правда.
В  The Chedi смогли совместить уют небольшого шале, естественность и близость к  природе, дополненную легкостью, комфортным ощущением большого пространства и  даже феншуем.
Все  призвано сделать отпуск идеальным: чтобы лазить по книжным полкам в библиотеке,
дремать холодным днем у камина, уютно свернувшись клубком; собираться с  друзьями на винную дегустацию или решиться на вино из золотых запасов по очень
особому случаю.
К  слову, пребывание в отеле — настоящий подарок для энофилов: есть и барные зоны,
и винные комнаты, и полное собрание вин барона Ротшильда (Château
Mouton-Rothschild), аккуратно разложенное по годам.
Даже
не смотря на все красоты региона, есть соблазн вообще никуда не выходить, до  того все уютно, стильно, красиво даже в самых небольших деталях. Безупречный
сервис и очень комфортное ощущение в целом — вы действительно как дома. Причем,
дом этот оснащен по последнему слову техники: все управление идет через ваш  персональный ipad (выдают при заселении). В  отеле прекрасный комплекс spa с широкими возможностями по процедурам, большим
бассейном и полезными перекусами, что уже включены в стоимость проживания, и  которые вам к этому бассейну приносят.
Темой
исключительного удобства здесь действительно озаботились, в частности, поместив
в каждый номер кровать от Hästens (шведской мануфактуры, производящей, кажется,
самые дорогие и лучшие кровати в мире). Светлое
и темное дерево, тусклый блеск бронзы, аромалампа, мягкие подушки на полу и  пляшущие язычки пламени в камине — все это, конечно, умиротворяет. Прибавьте
к этому фрукты, шоколад и вино из кантона Вале, что будут в номере в качестве
комплимента. Кроме
того, стоит обратить внимание на очень впечатляющий мини-бар, из которого все  безалкогольные напитки бесплатны.
Что  касается ужина, выбирайте из 4 ресторанов. Тут есть из звезда Мишлен, и гид  GaultMillau, выбравший The Chedi отелем года. Есть
настоящее горное шале (The Chalet), The Club House с великолепным видом на  горы, конечно же, уже упомянутые барные зоны и винная комната. Имеется японский
ресторан, очень камерный, стильный и удостоенный той самой звезды Мишлен.
Кроме
того, есть The Restaurant, где тема Азии сплетается с европейскими,
швейцарскими традициями. В нем два варианта меню, которые можно смешивать по  вашему желанию; открытая кухня, винное хранилище и сырная комната, которую
можно посетить вместе с сырным сомелье и выбрать что-нибудь региональное на  десерт.
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