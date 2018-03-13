Ошибки в ресторане, которые раздражают официантов

Официанты видят все грехи своих клиентов, но из уважения тактично молчат. А мы считаем — зря! Ведь это не только портит атмосферу в ресторане, но и еще усугубляет проблему невежества. Поэтому WMJ.ru решил дать слово персоналу и представляет видео с пятью главными ошибками, которые ты, наверняка, совершаешь в общепите.

А если считаешь, что давно изучила все правила поведения в ресторане, попробуй себя проверить!

Первое, чему стоит уделить внимание, — обращение к персоналу. Да, официанты оказывают тебе услуги, но это не значит, что можно общаться с ними без уважения.

Можно просто поднять руку или обратиться по имени, тогда к вам подойдут и сделают все, чтобы вечер был самым сказочным и прекрасным,

— говорит официант сети ресторанов «Жаровня» Дмитрий.

Второе — барный этикет. Правильно пить коктейли чуть ли не сложнее, чем дорогие вина, — здесь также много нюансов, которые помогают правильно раскрыть вкус напитка.

В-третьих, проследи за тем, какие вопросы ты задаешь. Нет, конечно, можно узнать о скидках и акциях или поинтересоваться, какое блюдо сегодня лучше попробовать. Но не стоит мучать персонал расспросами о том, что это за блюдо, если в меню уже все четко прописано.

Четвертое — ресторанный этикет. Многие до сих пор не знают, как правильно пользоваться столовыми приборами, а это очень раздражает официантов.

Ну и напоследок пятое — шампанское! Многие заказывают его неправильно, называя другим напитком. Каким? Смотри наше видео, чтобы узнать все подробности.