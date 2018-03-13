10 разочарований, которые ожидают вас в ресторане

Выбор любимого ресторана вполне можно сравнить с началом серьезных отношений с противоположным полом — здесь тебе и первое свидание, во время которого вы через ассортимент меню лучше узнаете вкусы оппонента, и развитие отношений, когда вы прощаете ему некоторые недостатки, и счастливая жизнь, пока смена концепции не разлучит вас. Ну, или вы ограничиваетесь этим единственным свиданием, обещая себе больше ни ногой не ступать в эту дыру.

Действительно, несмотря на то, что о вкусах не спорят, существует универсальный список недостатков, присущих даже очень хорошим заведениям с высоким средним чеком. То ли рестораторы сознательно не замечают бревна в глазу, то ли считают эти недостатки мелочью раз поток до поры до времени не стихает, но с таким подходом костяк лояльных гостей им никогда не сформировать.

Сегодня мы пробежались по 10 самым раздражающим вещам в заведениях высокой кухни, которые могут испортить настроение за ужином даже самому позитивному человеку. — Фактическое отсутствие огромной части позиций меню —

Согласитесь, раздражает, когда вы диктуете заказ официанту, а он то и дело сообщает, что какие-то блюда они не могут сегодня для вас приготовить по причине отсутствия ингредиентов, неопытности повара или другого катаклизма на кухне. Если стоп-лист составляет свыше 10% от всего количества позиций в меню, то совершенно точно, что в данном ресторане дела плохи как с логистикой, так и с управлением, а, значит, ждать чудес здесь уже точно не стоит. — Нарушение правил хранения и подачи вина —

Мы не претендуем на то, чтобы в каждом заведении стояли специальные винные шкафы… Хотя, подождите. Именно этого мы и требуем, когда речь заходит о ресторанах с хорошей винной картой! Пусть бармен даже не утруждает себя экстренным охлаждением содержимого бутылки, месяцами до этого стоявшей в теплом месте, — этот вкус уже точно не стоит запрашиваемой за него суммы. — Плохая вытяжка —

Обратная той ситуации, когда грилем даже и не пахнет, возникает в ресторанах, где запахами кухни пропитаны даже скатерти в зале. Поверьте, неисправная или слабая вытяжка станет причиной того, что от вашего костюма будет пахнуть так, будто вы отстояли смену в горячем цеху, а не ужинали в этом же заведении. Нравится отдавать вещи в химчистку после каждого похода в ресторан? Тогда не забудьте заказать блюдо с приготовлением прямо у вашего столика там, где вентиляция включается лишь во время проверки. — Гриль-меню без самого гриля —

Если вам вполне позволительно готовить дома стейк в духовке в гриль-режиме, то подавать в ресторане что-то такое под видом мяса, приготовленного над огнем, — просто подло. За указанную цену мы все хотим получить ожидаемое, а именно — сочный кусок с насыщенным дымным ароматом, но никак не подделку, приправленную жидким дымом. Горите в аду со своей находчивостью, горе-рестораторы, допускающие такой обман! — Подогретая еда —

Другой стороной медали может быть излишняя прыть поваров, стремящихся приготовить все и сразу, чтобы поскорее разделаться с вашим заказом и переложить все на официантов. В итоге ваш основной курс мирно остывает в подсобном помещении, когда вы еще не разделались с первым выносом, а затем его варварски подогревают в микроволновой печи. Апофеозом такого подхода становится подача тарелки, например, с рыбой, на которой подогрето буквально все, вплоть до долек лимона, которые никто даже не удосужился вынуть из микроволновки, и размякшим картофелем фри на гарнир. — Долгое ожидание —

Если учесть, что недовольство вызывает даже длительное отсутствие официанта и заказов по причине большой загруженности ресторана, то ваше томление за столиком по непонятным причинам в полупустом зале просто вгоняет в бешенство. После этапа отрицания, когда вы еще шутите про то, что повар побежал забивать бычка для заказанного вами стейка, а бармен ждет, когда созреют апельсины, чтобы выжать вам фреш, наступает принятие того факта, что вы здесь застряли всерьез и надолго. Уточняйте время исполнения заказа и не стесняйтесь гонять персонал, если оно нарушается, ведь кара должна найти виновного. — Отвратительный кофе —

Нет ничего хуже испортить себе настроение и пищеварение после чудесного ужина ужасной чашкой кофе с десертом или без него. С хорошим оборудованием и более-менее проинструктированным барменом испортить этот напиток очень тяжело, но у многих это получается из-за главной проблемы — ужасного по качеству и очень дешевого сырья. Жадность некоторых не знает границ и они пытаются выжать максималльную прибыль из позиции, на которую в меню стоит и без того самая максимальная наценка. Такое прощать никак нельзя. — Живая музыка —

Музыка, внезапно заглушающая и без того не тихое помещение ресторанного зала, — это еще полбеды, если вы были в курсе предстоящей живой программы. Хуже, когда прямо у стола встают бравые мариачи или что-то в этом духе и пытаются своими напевами способствовать усвоению стейка в вашем желудке. Так что не забудьте уточнить, не предвидится ли живого звука сегодня вечером, если хотите провести его за тихой беседе, а не в попытках перекричать киловатты звука. — Надбавки в итоговом счете —

За обслуживание, за шоу-программу, за вход, за аренду столика — некоторые рестораторы, кажется, с большим удовольствием влепили бы вам в счет надбавку за работающие туалеты, не будь это откровенной наглостью. Не поймите нас неправильно — мы целиком и полностью за чаевые персоналу за хорошо проделанную работу, вот только не стоит без дела залазить в карман посетителей, особенно, без предварительного уведомления. — Замена ингредиентов —

30-рублевый стаканчик мороженого, выдаваемый за десерт в 10 раз дороже, — это не только смешно, но и правда. При этом подмена ингредиентов в ваших тарелках может носить как вполне честный характер, вроде использования других листьев салата, чем в оригинальном и общепринятом рецепте, так и откровенно воровской вроде подделки стейка рибай. Будьте внимательны, изучая состав, и не забывайте уточнять смущающие моменты, чтобы не оставлять у себя неприятного осадка после ужина.