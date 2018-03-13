Бывший инженер Google сделал робота, который помогает официантам

«Наша цель — автоматизировать тяжелую часть работы в ресторане, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на обслуживании клиентов», — рассказал Джон Ха, хозяин кафе и сооснователь стартапа Bear Robotics, который разработал робота.

До того как приобрести кафе, Ха работал инженером в Google . Он часто заходил в Kang Nam и когда узнал, что его собираются продать, решил выкупить заведение. Ха быстро узнал, как выглядит работа в кафе — он помогал загружать тарелки в посудомоечную машину и обслуживал клиентов, если кто-то из официантов болел или увольнялся. Инженер понял, что технологии могут облегчить труд сотрудников кафе и решил создать робота-помощника, которого протестировал в собственном заведении.

«Я задумался: зачем все делать вручную? — сказал Ха. — Никому это не нравится. Никто не гордится работой в кафе… Я подумал, что роботы могут значительно изменить общество. Поэтому я ушел из Google, разработал прототип, и теперь робот каждый день работает в моем кафе».

Этого маленького робота зовут Пенни, и по форме он напоминает пьедестал. С помощью сенсоров Пенни может легко маневрировать и огибать препятствия в набитом кафе и узких проходах. Если на пути робота появляется нога клиента, он автоматически останавливается. В память робота запрограммирована карта всего кафе — если заказ готов, сотрудники ресторана могут вызвать механического помощника с помощью планшета на кухню и сообщить, куда нужно отвезти еду.

Фото: Bear Robotics

Кафе Kang Nam довольно маленькое, и гостей в нем обслуживают только два человека и робот. Один сотрудник работает на раздаче и загружает на подставку робота готовые блюда. Второй встречает посетителей, обслуживает столики и работает с кассой. Робот ездит туда-сюда и относит тарелки и чеки.

Работникам кафе пришлось привыкать к тому, что им больше не нужно бегать по ресторану весь день. Ха, в свою очередь, убедил их, что после появления робота их продуктивность не упадет, ведь им придется больше уделять внимания клиентам. Из-за таких перемен выросли чаевые. Bear Robotics верит, что если сделать работу в кафе более приятной, можно будет снизить текучку среди персонала. Компания не собирается заменять людей роботами. «Где бы вам хотелось пообедать — на фабрике роботов или там, где вас окружат заботой и теплом? Роботы не могут дать последнего», — считает Ха.

Фото: Bear Robotics

Робот Ха пользуется спросом, поэтому инженер планирует продать кафе и полностью сосредоточиться на работе в Bear Robotics. Компания начала тестировать робота Пенни и в других заведениях залива Сан-Франциско — например, раз в неделю он появляется в пиццерии Amici’s Pizza, а скоро откроется ресторан лапши, где будут использоваться сразу несколько роботов одновременно. Инженеры собираются доработать робота так, чтобы он мог довезти до столика суп, не расплескав его, если по дороге придется резко остановиться. После пилотного запуска своих роботов компания планирует наладить их серийное производство.

Ха мечтает изменить представление о низкооплачиваемой работе в кафе. Когда он только занялся этим бизнесом, то сразу почувствовал разницу после работы в Google. Раньше ему никогда не приходилось беспокоиться о медицинской страховке, а теперь он увидел, что его работники не могут себе ее позволить, а его прибыли не хватило бы, чтобы купить страховку для всех. Робот Пенни способен выполнять сложные задачи, например, доставать пиво из хранилища, из-за чего работа сотрудников может стать безопаснее. По словам Ха, сотрудники его кафе гордятся своей работой, потому что им кажется, будто бы они отчасти работают в технологической компании.

«Надеюсь, наши решения смогут улучшить рабочие условия в кафе, а жизнь сотрудников приблизится к положению среднего класса, — сказал Ха. — Я хочу изменить саму работу кафе».

Источник.

Видео по теме:

Материалы по теме:

Как роботы изменят индустрию фастфуда

Немецкие ученые научили робота приносить пиво из холодильника

В этом японском отеле гостей обслуживают только роботы