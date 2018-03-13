Актер сериала «Универ» продает в Челябинске пиццерию

Актер, сыгравший главную роль в сериале «Универ», Андрей Гайдулян продает в Челябинске сеть пиццерий Pomodoro. Планируется, что в будущем в городе откроется около трех точек общепита. Как сообщает сайт chel.dk.ru, продается франшиза за 1,5 млн рублей.

Андрей Гайдулян является соучередителем компании «Pomodoro ROYAL». Компания представляет из себя сеть итальянских пиццерий и японских суши-баров. Сейчас сеть насчитывает более 50 точек по России. Вскоре новое заведение может открыться и в Челябинске.

— Мы работаем в формате «take away», то есть готовим пиццу на вынос за 7 минут из свежих ингредиентов и при гостях. С доставкой. Я обожаю Италию и итальянскую культуру и конечно итальянскую еду. Мы сделали нашу пиццу максимально итальянской, — рассказывал о сети Андрей Гайдулян в своем Инстаграме.

В пиццериях сети используют итальянские вакумные печи, в которых пицца делается на камне. В печи не нужна вытяжка, а значит разместить точку можно практически в любом месте. Все необходимое оборудование владельцу предоставят.

В компании подсчитан уже средний чек заведений — 523 рубля. Пророчат владельцу франшизы в Челябинске 200 тысяч рублей чистой прибыли в месяц.