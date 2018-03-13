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Коллектив окружного Управления МЧС выиграл «Кулинарный поединок»
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Коллектив окружного Управления МЧС выиграл «Кулинарный поединок» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 13 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Конкурс полевых кухонь «Кулинарный поединок МЧС» в рамках VII Пожарно-спасательного флешмоба прошел впервые.
Первое место «поединка» было заслуженно присуждено коллективу Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
В конкурсе приняли участие все окружные подразделения ГУ МЧС России по г. Москве, которые не только представили на суд жюри свою полевую кухню, но и творчески презентовали свои блюда. Кроме того, были представлены и блюда от шеф-повара. Все шеф-повара подошли к составлению меню творчески, приготовив всевозможные варианты угощения — на столах были представлены уха, шурпа, мясные деликатесы, русские пироги и многие другие яства.
Ну а после проведения официальной части «Кулинарного поединка» ко всем полевым кухням выстроились длинные очереди гостей праздника — всем хотелось отведать разнообразной еды.
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