Коллектив окружного Управления МЧС выиграл «Кулинарный поединок»

Конкурс полевых кухонь «Кулинарный поединок МЧС» в рамках VII Пожарно-спасательного флешмоба прошел впервые.

Первое место «поединка» было заслуженно присуждено коллективу Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.

В конкурсе приняли участие все окружные подразделения ГУ МЧС России по г. Москве, которые не только представили на суд жюри свою полевую кухню, но и творчески презентовали свои блюда. Кроме того, были представлены и блюда от шеф-повара. Все шеф-повара подошли к составлению меню творчески, приготовив всевозможные варианты угощения — на столах были представлены уха, шурпа, мясные деликатесы, русские пироги и многие другие яства.

Ну а после проведения официальной части «Кулинарного поединка» ко всем полевым кухням выстроились длинные очереди гостей праздника — всем хотелось отведать разнообразной еды.