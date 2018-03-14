Тест: а можно ли с вами идти в ресторан? 

Итак, вас позвали в ресторан, а вы с трудом помните, как выглядит десертная вилка?
Если ваш поход в ресторан спонтанный, совершенно точно нельзя проходить в зал и занимать первое свободное место. На входе вас встретит администратор или хостес, они-то вам и предложат подходящий столик.
Громко звать официанта не стоит, достаточно кивка головы или дружелюбного жеста рукой. Ни в коем случае не нужно щелкать пальцами или нетерпеливо стучать по столу.
Официанту на обслуживание вашего столика принято оставлять 10 процентов от суммы счета.
Итак, с базовыми основами разобрались. Но это еще не все. Пройдите наш тест на знание правил ресторанного этикета и узнайте, можно ли вас выпускать в свет?