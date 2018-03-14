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Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?
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Тест: а можно ли с вами идти в ресторан? 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Итак, вас позвали в ресторан, а вы с трудом помните, как выглядит десертная вилка?
Если ваш поход в ресторан спонтанный, совершенно точно нельзя проходить в зал и занимать первое свободное место. На входе вас встретит администратор или хостес, они-то вам и предложат подходящий столик.
Громко звать официанта не стоит, достаточно кивка головы или дружелюбного жеста рукой. Ни в коем случае не нужно щелкать пальцами или нетерпеливо стучать по столу.
Официанту на обслуживание вашего столика принято оставлять 10 процентов от суммы счета.
Итак, с базовыми основами разобрались. Но это еще не все. Пройдите наш тест на знание правил ресторанного этикета и узнайте, можно ли вас выпускать в свет?
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