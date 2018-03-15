Ещё
Топ 5 российских звезд, открывших рестораны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ 5 российских звезд, открывших рестораны 

Попкорн News 15 марта 2018
Фото: popcornnews
Как известно, и наши, и зарубежные знаменитости не чураются «подработки» — даже если лицо артиста знает вся страна, деньги никогда не бывают лишними, и потому не удивительно, что многие наши звезды — по примеру голливудских коллег — открывают собственные развлекательные заведения. Вспоминаем, кто из отечественных знаменитостей уже успел попробовать себя в роли ресторатора.

Тина Канделаки и ресторан «Тинатин»

У грузинской красавицы телеведущей Тины Канделаки собственный ресторан — что характерно, грузинской кухни — появился уже давно, в его открытии поучаствовала компания Ginza Project, стараниями которой оригинальные рестораны открываются во многих российских городах. «Тинатин» принимает гостей только в Москве, на Плющихе, и сама владелица частенько туда заглядывает:

Любовь Успенская и караоке-бар «Люба Любонька»

Певица Любовь Успенская для своих поклонников и просто тех, кто любит попеть, поесть и вообще хорошо провести время, открыла в Москве караоке-бар, который порадует посетителей сочетанием стильного дизайна интерьера, авторской кухни и, конечно, самого актуального звукового оснащения для караоке.

Григорий Лепс и LEPS BAR

Свой караоке-бар есть и у еще одного известнейшего отечественного исполнителя, Григория Лепса, открытый на Красной пресне. Помните знаменитую песню Лепса «Рюмка водки на столе»? Так вот меню караоке-бара — как раз под стать той самой песне. Выпить, закусить и исполнить любимые песни Лепса в караоке — все это предлагает уютная, теплая и душевная атмосфера LEPS BAR.

Иван Ургант и ресторан «The Сад»

Иван Ургант известен не только как шоумен и телеведущий собственного ток-шоу, но и как ресторатор: уже много лет в Москве, на Якиманской набережной, работает «The Сад», который Ургантом открыт в сотрудничестве с еще одним известнейшим шоуменом и продюсером, Александром Цекало. «The Сад» отличается интереснейшими интерьерными решениями — внутри он действительно выглядит так, как будто вы ненароком оказались на природе.

Ксения Собчак и кафе «Бублик»

Экс-ведущая «Дом 2», а ныне — журналист и активный политический деятель, Ксения находит время и для того, чтобы следить за делами в собственном кафе под незатейливым названием «Бублик». Пообедать у Ксении можно только в Москве — кафе и ресторан находятся на Тверском бульваре.
Посмотреть, есть ли рядом с вами рестораны, открытые отечественными знаменитостями, ознакомиться с акциями и скидками и просто выбрать, где пообедать, можно на портале allcafe.ru.
Попкорн News: последние новости
Составлен список топ 10 самых влиятельных сериалов 21 века Тейлор Свифт выпустила клип на песню Delicate Кит Харингтон в фотосессии для GQ Italia (март 2018)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение