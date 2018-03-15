Топ 5 российских звезд, открывших рестораны

Как известно, и наши, и зарубежные знаменитости не чураются «подработки» — даже если лицо артиста знает вся страна, деньги никогда не бывают лишними, и потому не удивительно, что многие наши звезды — по примеру голливудских коллег — открывают собственные развлекательные заведения. Вспоминаем, кто из отечественных знаменитостей уже успел попробовать себя в роли ресторатора.

Тина Канделаки и ресторан «Тинатин»

У грузинской красавицы телеведущей Тины Канделаки собственный ресторан — что характерно, грузинской кухни — появился уже давно, в его открытии поучаствовала компания Ginza Project, стараниями которой оригинальные рестораны открываются во многих российских городах. «Тинатин» принимает гостей только в Москве, на Плющихе, и сама владелица частенько туда заглядывает:

Любовь Успенская и караоке-бар «Люба Любонька»

Григорий Лепс и LEPS BAR Певица Любовь Успенская для своих поклонников и просто тех, кто любит попеть, поесть и вообще хорошо провести время, открыла в Москве караоке-бар, который порадует посетителей сочетанием стильного дизайна интерьера, авторской кухни и, конечно, самого актуального звукового оснащения для караоке.

Иван Ургант и ресторан «The Сад» Свой караоке-бар есть и у еще одного известнейшего отечественного исполнителя, Григория Лепса, открытый на Красной пресне. Помните знаменитую песню Лепса «Рюмка водки на столе»? Так вот меню караоке-бара — как раз под стать той самой песне. Выпить, закусить и исполнить любимые песни Лепса в караоке — все это предлагает уютная, теплая и душевная атмосфера LEPS BAR.

Иван Ургант известен не только как шоумен и телеведущий собственного ток-шоу, но и как ресторатор: уже много лет в Москве, на Якиманской набережной, работает «The Сад», который Ургантом открыт в сотрудничестве с еще одним известнейшим шоуменом и продюсером, Александром Цекало . «The Сад» отличается интереснейшими интерьерными решениями — внутри он действительно выглядит так, как будто вы ненароком оказались на природе.

Ксения Собчак и кафе «Бублик»

Экс-ведущая «Дом 2», а ныне — журналист и активный политический деятель, Ксения находит время и для того, чтобы следить за делами в собственном кафе под незатейливым названием «Бублик». Пообедать у Ксении можно только в Москве — кафе и ресторан находятся на Тверском бульваре.

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