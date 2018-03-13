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Рестораны Петербурга впервые присоединятся к международному фестивалю французской кухни
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Рестораны Петербурга впервые присоединятся к международному фестивалю французской кухни 

ТАСС 13 марта 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Рестораны Санкт-Петербурга впервые в этом году присоединятся к IV международному фестивалю французской кухни, который пройдет 21 марта в 150 странах мира. Как рассказал на пресс-конференции во вторник генеральный консул Франции в Петербурге Уго де Шаваньяк, в общей сложности 38 гастрономических заведений Северо-Западного региона России примут участие в кулинарном смотре.
"В 2018 году «Вкус Франции» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Мы надеемся и уверены, что это далеко не в последний раз, и фестиваль станет обязательной датой в календаре любителей гастрономии Санкт-Петербурга", — отметил Шаваньяк.
По словам генконсула, фестиваль является «единственным в своем роде» и проходит при поддержке министерства Европы и иностранных дел Франции. Целью мероприятия является популяризация французской кухни.
Участниками события станут рестораны высокой кухни и качественные бистро. Предполагается, что их гостям предложат авторское праздничное меню, вдохновленное французскими гастрономическими принципами с точки зрения рецептуры и подачи. Среди обязательных пунктов — «аперитив во всем его многообразии, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, и все это в сопровождении французских вин и шампанского», — рассказал Шаваньяк.
По данным организаторов, в России в целом около 60 заведений примут участие в фестивале, из них 36 — в Санкт-Петербурге. На Северо-Западе к фестивалю присоединятся также рестораны в Калининграде и в Архангельске.
Как рассказал ресторанный критик Тамара Иванова, среди уже разработанных в Петербурге праздничных меню некоторые посвящены истории французской кухни, а есть и намеренно лаконично составленные образцы, состоящие «буквально из трех слов, где десертом числится круассан», призванные заинтриговать публику.
Осенью и весной
"Мы теперь будем во Франции и осенью, и весной", — сказал президент федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар, пояснив, что фестиваль станет еще одной возможностью приобщиться к французской гастрономии, наряду с отмечаемым в ноябре праздником молодого вина Божоле нуво.
В Петербурге в рамках смотра также пройдут тематические выставки, дегустации, конкурсы, конференции и другие мероприятия.
В 2018 году «Вкус Франции» будет проходить в четвертый раз и продолжит традицию так называемых «Эпикурейских ужинов», которая восходит к 1912 году, когда в определенный день в разных городах мира приглашали большое количество гостей и предлагали одинаковое меню. Одним из инициаторов современного фестиваля является известный шеф-повар Ален Дюкасс. По его просьбе в этом году он фестиваль посветят памяти его коллеги Поля Бокюза, который умер в январе.
В общей сложности фестиваль объединит более 3 тыс. участников по всему миру.
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