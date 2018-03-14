9 ресторанов мира с крутой винной картой 

Авторитетный журнал о культуре потребления вина Wine Spectator составил список ресторанов с крутой винной картой.
Эксперты Wine Spectator оценивали не только ассортимент вин, который предлагают выбранные заведения, но и то, насколько винная карта сочетается с меню ресторана. Лонг-айлендская утка с бутылочкой вина Pommard или телятина в шампанском — выбирай, чем и где порадуешь свои вкусовые рецепторы.
- THE AMERICAN HOTEL — Нью-Йорк, США. Винная карта: 2 тысячи видов вин. Запасы: 20 тысяч бутылок.
- PM & VÄNNER — Векше, Швеция. Винная карта: 4,5 тысяч видов вин. Запасы: 14,5 тысяч бутылок.
- JÖRG MÜLLER — Вестерланд, Германия. Винная карта: около 2 тысяч видов вин. Запасы: 32 тысячи бутылок.
- BERGHOTEL TULBINGERKOGEL — Вена, Австрия. Винная карта: 1,5 тысячи видов вин. Запасы: 24 тысячи бутылок.
- HOTEL WALDHAUS — Санкт-Мориц, Швейцария. Винная карта: больше тысячи видов вин. Запасы: 21 тысяча бутылок.
- RESTAURANT MURU — Хельсинки, Финляндия. Винная карта: 410 видов вин. Запасы: около 3 тысяч бутылок.
- STATHOLDERGAARDEN — Осло, Норвегия. Винная карта: 550 видов вин. Запасы: 7,5 тысяч вин.
- VIN.GA — Сеул, Южная Корея. Винная карта: 800 видов вина. Запасы: 6,5 тысяч бутылок.
- VINEYARDS WINE BAR BISTRO — Оттава, Канада. Винная карта: 90 видов вина. Запасы: больше 2 тысяч бутылок.