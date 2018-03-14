9 ресторанов мира с крутой винной картой

Авторитетный журнал о культуре потребления вина Wine Spectator составил список ресторанов с крутой винной картой.

Эксперты Wine Spectator оценивали не только ассортимент вин, который предлагают выбранные заведения, но и то, насколько винная карта сочетается с меню ресторана. Лонг-айлендская утка с бутылочкой вина Pommard или телятина в шампанском — выбирай, чем и где порадуешь свои вкусовые рецепторы.