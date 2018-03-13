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В Москве открылось пространство ASKO STUDIO
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В Москве открылось пространство ASKO STUDIO 

Salon.ru 13 марта 2018
Фото: Salon.ru
За гастрономическую часть вечера отвечал лауреат фестиваля Omnivore и один из немногих российских шефов, представляющих страну на международной арене, — Антон Ковальков. В меню вечера были: закуска из желтохвостика с маринованным кольраби, юду с васаби муссом, израильский кускус, маринованные цукини и треска в японском соусе, а на десерт подали топинамбур, грушу и мусс из соленой карамели.
На открытии присутствовали известные архитекторы и дизайнеры: Дима Логинов, Марина Бессонова, Майк Шилов, Диана Балашова, Анастасия Панибратова, Ольга Косарева.
За музыкальную часть вечера отвечала очаровательная блондинка — Dj Amonita.
ASKO — это скандинавская компания, производящая стиральные и сушильные машины, а также кухонную и профессиональную технику премиум-класса. Оборудование ASKO отвечает наивысшим стандартам дизайна и функциональности, о чем свидетельствуют такие престижные награды, как Red Dot Award, Good Design Award и другие.
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