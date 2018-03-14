Денис Иванов открыл напротив МИДа в Москве большой ресторан с копией мозаики «Советской Сибири»

Ресторан Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ открылся в Москве, в гостинице «AZIMUT Отель Смоленская». Заведение работает пока в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на 18 марта.

Заведение рассчитано на 160 посетителей, это первый проект Иванова в столице такого масштаба. У ресторатора уже работает в Москве «МедиаКафе» (в здании компании «Газпром медиа» ) и открытый в прошлом году «Рамен изакая бар [ku:]» (так же в AZIMUT Отель Смоленская»).

Интерьер столичной #СИБИРЬСИБИРЬ, в целом, выполнен в той же стилистике, что и у одноименного заведения в Новосибирске, однако не копирует его буквально. Витражные окна зала выходят Смоленскую улицу. Часть колонн отделана разнокалиберными деревянными плашками, потолок украшен белыми резными наличниками, одна из стен сделана зеленой — на ней растет настоящий мох. Так же как и в новосибирском заведении здесь установлена в зале настоящая дровяная печь.

Из совершенно нового можно отметить знаменитую мозаику на здании типографии «Советская Сибирь», репродукцией которой здесь украшена барная стойка.

В меню так же разные виды пельменей, глухарь с морошкой, запеченная целиком рыба, блюда из дичи. Сам Иванов определяет гастрономическую концепцию этого проекта, как «традиционная и новая сибирская кухня».

«AZIMUT Отель Смоленская» начал работать в конце прошлого года в здании советской постройки (раньше гостиница в нем называлась просто «Смоленская»). Отель расположен напротив высотки МИДа , здесь же, на другой стороне Смоленской-Сенной площади начинается пешеходная часть улицы Арбат.

Первый ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ открылся в Новосибирске так же в гостинице сети AZIMUT (бывшая «Сибирь») в конце 2015 года. В 2016 году заведение получило «Золотую пальмовую ветвь», как лучшая ресторанная концепция России.

Денис Иванов не единственный новосибирский ресторатор, который в последние годы осваивает столичный рынок. Здесь давно работают сети «Суши make» (20 точек), Kuzina (6 кондитерских), New York Pizza (3 пиццерии), микрокофейни «Бодрый день» (27 точек), один бар «Шашлыкофф» в Мытищах, а также кофейни сети Travelers coffee (7 заведений), которая была основана в Новосибирске.