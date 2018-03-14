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В «Винном базаре» начинается неделя натуральных вин
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В «Винном базаре» начинается неделя натуральных вин 

Kitchenmag 14 марта 2018
Фото: KITCHENMAG
С 12 марта в "Винном базаре" на Большой Садовой стартует Неделя натуральных вин. В фестивальной программе — лекции о raw-wine— виноделии, дегустации вин, винная игра и традиционные бранчи, пишет "Афиша".
Например, в понедельник, 12 марта, в 19.30, можно прийти на вводную лекцию-дегустацию What Do u Know about RAW?, на которой Юлия Цхакая (Хайбуллина) расскажет про органическое, биодинамическое и натуральное вино, и вместе с желающими продегустировать 5 образцов. Стоимость билета — 1500 р.
На вторник, 13 марта, запланирована винная игра "На натуральное!". Суть игры проста: ведущий расскажет о трех сортах вина и даст гостям один вариант на пробу, игроку нужно будет угадать, какой именно сорт из предложенных вариантов находился в бокале. За правильный ответ — бокал вина в подарок.
В среду, в 19.30, здесь пройдет моносортовая сравнительная дегустация Bio vs. Not Bio. Стоимость билета —1500 р. В четверг, в 20.00, на вечеринке Oh, It’s Finally Wineday! под сеты диджея будут угощать натуральным португальским вином от винодельни Кинта-ду-Монталту.
А на выходных, с 12.00 до 17.00, здесь пройдет "натуральный" бранч, на нем можно будет попробовать сет из трех блюд, к каждому из которых предложат дегустационную порцию (75 мл) натурального вина.
Также всю неделю можно будет попробовать по бокалам натуральное игристое, белое и красное. Бронь столиков и резерв мест на дегустацию обязателен.
Адрес: Б. Садовая, 1
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