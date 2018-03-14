Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля «Архитектура вкуса»

Один из мировых лидеров по производству продуктов для общественного питания Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля «Архитектура вкуса». Церемония награждения прошла 1 марта в кулинарной школе Novikov school.

Фестиваль «Архитектура вкуса» стартовал в октябре 2017 года. В течение трех месяцев шеф-повара со всей России делились своими историями об источниках кулинарного вдохновения, готовили авторские сеты и боролись за возможность выиграть главный приз — обучение в Париже, в школе легенды кулинарии и обладателя самого большого числа звезд Мишлен в мире.

Подвести итоги и выбрать победителей помогли уважаемые шеф-повара Москвы:

Евгений Югай, бренд-шеф сети «Ваби Саби»;

Геннадий Сухарев, корпоративный шеф-повар Unilever Food Solutions;

Сергей Долгов, шеф-повар-технолог, эксперт по пищевой безопасности русской и постсоветской кухни;

Анатолий Аношин, бренд-шеф сети ресторанов «Ян примус».