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Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля «Архитектура вкуса»
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Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля «Архитектура вкуса» 

Kitchenmag 14 марта 2018
Фото: Kitchenmag
Один из мировых лидеров по производству продуктов для общественного питания Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля «Архитектура вкуса». Церемония награждения прошла 1 марта в кулинарной школе Novikov school.
Фестиваль «Архитектура вкуса» стартовал в октябре 2017 года. В течение трех месяцев шеф-повара со всей России делились своими историями об источниках кулинарного вдохновения, готовили авторские сеты и боролись за возможность выиграть главный приз — обучение в Париже, в школе легенды кулинарии и обладателя самого большого числа звезд Мишлен в мире.
Подвести итоги и выбрать победителей помогли уважаемые шеф-повара Москвы:
Евгений Югай, бренд-шеф сети «Ваби Саби»;
Геннадий Сухарев, корпоративный шеф-повар Unilever Food Solutions;
Сергей Долгов, шеф-повар-технолог, эксперт по пищевой безопасности русской и постсоветской кухни;
Анатолий Аношин, бренд-шеф сети ресторанов «Ян примус».
По итогам конкурса среди девяти финалистов члены жюри определили трех победителей в следующих номинациях: «Выбор гурманов» — Инна Бушмакина, шеф-повар ресторана «Эхо» в Хабаровске и Сергей Тернов, шеф-повар ресторана «Трапеза» в Белокурихе, «Блюдо с историей» — Илья Лысенко, бренд-шеф ресторанов «Тбилиссимо» в Новосибирске.
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