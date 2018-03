10 самых интересных баров Москвы и Петербурга

В двух столицах расположились тысячи крутых коктейльных баров, привлекающих гостей неповторимой атмосферой и оригинальностью. Рассказываем, какие места стоит обязательно посетить, если вы цените вкусные коктейли и умеете веселиться.

Санкт-Петербург "Кабинет"

Адрес: ул. Малая Садовая, 8

Сумрачный подвал "Кабинета" представляет собой что-то, похожее на подпольное казино прошлого века. Покерные столы, карты, бармены, предлагающие коктейльные заготовки, основываясь на четырех стихиях (воздух, земля, вода и огонь), изысканное меню, варьирующееся от крем-брюле до сочного ростбифа: все здесь создает таинственную, мистическую атмосферу.

Здесь вы сможете услышать живую музыку, познакомиться с интересными людьми и насладиться неспешными разговорами в томной атмосфере под дрожащим светом свечей. Любители экспериментов и оригинальных решений обязательно должны хоть раз посетить этот бар. Бронируйте место заранее!

Брассерия Kriek

Адреса семи ресторанов Kriek ищите на официальном сайте заведения

Даже если вы еще ни разу не были в брассерии Kriek, наверняка вы слышали о ней много хорошего от кого-то из ваших знакомых. Кухня в заведении бельгийская: шеф-повар разрабатывал уникальные рецепты, следуя поваренным книгам из разных уголков Бельгии.

Kriek впечатляет коллекцией из 150 сортов вкуснейшего разливного и бутылочного пива, среди которых обязательно окажется немало таких, о которых раньше вы никогда не слышали. Если вы уже решили туда сходить, будьте готовы, что вы оставите там около 1500 рублей (средний чек), и, конечно, бронируйте место заранее.

"Лаборатория 31"

Адрес: ул. Гороховая, 31

В этот бар вы влюбитесь еще до того, как попробуете там свой первый коктейль. Непередаваемая атмосфера, напоминающая лабораторию безумного ученого, — главная изюминка этого заведения.

Перестав разглядывать оригинальный интерьер и стойки с цветными пробирками, приступайте к изучению меню, оформленного в стиле таблицы Менделеева и пестрящего разными химическими наименованиями. Цены в "Лаборатории" очень приятные, действуют различные бонусы и скидки.

El Copitas

Адрес: ул. Колокольная, 2

В одном из дворов на Колокольной улице под вывеской "Рыбалка и туризм" находится одно из самых модных питерских местечек — знаменитый мексиканский бар El Copitas. Он пользуется такой популярностью, что вам обязательно нужно будет забронировать место заранее — в уютном баре всего 25 посадочных мест, и всех желающих не так-то просто рассадить.

Здесь вы найдете простую, но очень вкусную мексиканскую еду, редкий алкоголь и концептуальные напитки. Цены приятно обрадуют: традиционный начос за 150 рублей, тако недели за 200, а коктейли — не дороже 500.

Apotheke Bar

Адрес: ул. Ломоносова, 1

Этот уютный камерный бар находится в сердце Северной столицы, а по совместительству — на пересечении улиц Думской и Ломоносова, где проходят самых шумные тусовки в городе.

Здесь вы не найдете разливного пива: бар, следуя своему девизу "Think what you drink" (в пер. с англ. "Думай, что ты пьешь"), предлагает посетителям сложносочиненные коктейли и хорошую алкогольную карту: "на ура" исполненные шоты стоят здесь 250 рублей, а лонг-дринки — в пределах 500.

Москва Mendeleev Bar

Адрес: ул. Петровка, 20/1

Mendeleev Bar — знаменитый на всю столицу "подпольный" бар с авторской коктейльной картой, вход в который не просто отыскать. Это одно из лучших в Москве заведение с паназиатской кухней и, конечно же, баром, средний чек в котором составит около 2000 рублей.

Пестрая публика, ненавязчивая живая музыка, вежливые и внимательные бармены и оригинальная атмосфера таинственности ждут вас за завуалированном входом в бар, куда жители столицы приходят, чтобы отдохнуть и пообщаться.

Mitzva bar

Адрес: ул. Пятницкая, 3/4, стр. 1

Если вы любите коктейли и израильскую еду, обязательно загляните в этот уютный бар в подвале в самом начале Пятницкой улицы. Люди возвращаются сюда снова и снова не только из-за вкусного фалафеля и профессионалов-барменов, но и особенной атмосферой.

Mitzva бар ценит традиции и трепетно относится к своему коктейльному меню, предлагая посетителям только коктейли с родословной, историей и мифологией. А про большой выбор вкуснейших веганских блюд мы даже говорить не будем: приходите и сами все попробуйте. "Кот Шредингера"

Адрес: ул. Б. Дмитровка, 32

Оригинальный бар расположился в бывшем бомбоубежище. Это одно из тех мест, которое при первом посещении вызовет у вас бурю эмоций и впечатлений. Посетители любят "Кота" за уникальную подачу вкусных коктейлей и особую атмосферу.

Цены очень приятные: даже авторский коктейль вряд ли будет стоить дороже 500 рублей. Каждый вторник действует скидка 30% всем студентам. Чтобы найти сам бар, советуем посмотреть карту на официальном сайте: как оказалось, все не так просто.

NOOR bar

Адрес: ул. Тверская, 23

Один из лучших московских баров расположился у метро "Маяковская". Стильная атмосфера заведения располагает к шумным тусовкам, но любители задушевно поговорить за парой коктейлей тоже не окажутся обделенными.

Цены здесь по-настоящему московские: например, самая недорогая бутылка вина обойдется вам в 1800 рублей, а крохотный Эпплтини (яблочный мартини) — в 680. Тем не менее, москвичи продолжают возвращаться сюда за вкусными напитками от профессиональных барменов и крутыми вечеринками. Кстати, в Noor есть довольно объемное меню, на которое с 12:00 до 18:00 действует скидка в 23%.

Cuba Libre

Адрес: ул. Покровка, д. 17/1

Шумные и запоминающиеся вечеринки, аутентичные рецепты и традиционные напитки разных стран никого не оставят равнодушным. Заведение регулярно предлагает своим посетителям заманчивые акции и радует калейдоскопом событий.

Помимо внушительного ассортимента крепких напитков и коктейлей, в меню Cuba Libre можно найти вина, а также чай и кофе — разумеется, для завтраков, которые здесь, между прочим, тоже есть: комплексные и по приятным ценам.