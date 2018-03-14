Ещё
Самара станет участницей международного гастрономического проекта «Вкус Франции»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самара станет участницей международного гастрономического проекта «Вкус Франции» 

Волга Ньюс 14 марта 2018
В этот день гостям ресторанов будет предложен французский ужин, приготовленный в традициях гастрономии Франции. В 2018 г. фестиваль пройдет в 150 странах, участие примут более 3 тыс. шеф-поваров. Cамара приобщится к этому событию впервые.
Проект «Вкус Франции/Good France», созданный при поддержке Министерства Европы и иностранных дел, а также шеф-повара Алена Дюкасса, предлагает уникальную возможность насладиться французской кухней в ее лучших традициях. Впервые фестиваль прошел в 2015 г., когда ЮНЕСКО внесло французскую гастрономию в список объектов нематериального культурного наследия человечества. В рамках акции посетителям ресторанов будет предложен полный французский ужин, включающий все его традиционные компоненты (напитки, закуски, основное блюдо, сыр, десерт).
В Самаре французский ужин будет предложен в ресторане Ibis Kitchen, во французской кафе-пекарне «Софи и Аннабель» и в баре-ресторане Не Brugge. 21 марта начиная с 18:00 все желающие смогут отправиться в эти рестораны для того, чтобы еще лучше познакомиться с французской гастрономической традицией, признанной одной из богатейших во всем мире.
Волга Ньюс: последние новости
В дни проведения ЧМ-2018 на самарской набережной пройдет рыбный гастрономический фестиваль В Самаре прошли предпоказы новогодней кинокомедии "Елки Новые" Четыре самарских студента Академии Крутого поедут на съемки "Битвы талантов" на Муз-ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение