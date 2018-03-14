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Свыше 50 новых кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за зиму
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Свыше 50 новых кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за зиму 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
За последние три месяца на территории Московской области открыто 54 точки общественного питания — 30 кафе и 24 ресторана, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства потребительского рынка и услуг.
«Это говорит о том, что в регионе активно развивается малый бизнес, связанный с открытием новых ресторанов, баров, кафе, столовых. И это не только востребованная населением услуга. Каждое предприятие общественного питания в Подмосковье — это инвестиции в объеме минимум 1 миллиона рублей и от восьми новых рабочих мест», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, в 2016 году обеспеченность населения услугами общественного питания составляла 39,6 посадочных мест на 1 тысячу жителей. В 2017 году показатель увеличился и составил 39,8 мест.
Министр добавил, что в текущем году в Московской области запланировано открытие еще ряда столовых, различных кафе и ресторанов.
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