Свыше 50 новых кафе и ресторанов открылось в Подмосковье за зиму

За последние три месяца на территории Московской области открыто 54 точки общественного питания — 30 кафе и 24 ресторана, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«Это говорит о том, что в регионе активно развивается малый бизнес, связанный с открытием новых ресторанов, баров, кафе, столовых. И это не только востребованная населением услуга. Каждое предприятие общественного питания в Подмосковье — это инвестиции в объеме минимум 1 миллиона рублей и от восьми новых рабочих мест», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По его словам, в 2016 году обеспеченность населения услугами общественного питания составляла 39,6 посадочных мест на 1 тысячу жителей. В 2017 году показатель увеличился и составил 39,8 мест.

Министр добавил, что в текущем году в Московской области запланировано открытие еще ряда столовых, различных кафе и ресторанов.