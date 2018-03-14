Что в Ростове-на-Дону проверила программа «Ревизорро»?

Проверяющие нанесли визит в кафе, ресторан, аквапарк и медицинские учреждения.

Как сообщила «АиФ-Ростов» PR-менеджер телекомпании «Пятница» Ольга Зарецкая, ведущие их проектов снова побывали в донской столице и проверили местные заведения сферы услуг.

На этот раз ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская посетила отель, кафе и ресторан донской кухни, который является одной из визитных карточек города, а также аквапарк.

Кроме того, в городе побывала программа «Ревизорро-Медицинно» с ведущей Оксаной Константиновой.

Проверяющие нанесли визит местной клинике, центру эстетической и пластической хирургии, а также проверила оказание медицинских услуг на дому и общественном месте.

Передачи о результататах проверки смотрите на телеканале «Пятница».