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Что в Ростове-на-Дону проверила программа «Ревизорро»?
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Что в Ростове-на-Дону проверила программа «Ревизорро»? 

АиФ Ростов 14 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Проверяющие нанесли визит в кафе, ресторан, аквапарк и медицинские учреждения.
Как сообщила «АиФ-Ростов» PR-менеджер телекомпании «Пятница» Ольга Зарецкая, ведущие их проектов снова побывали в донской столице и проверили местные заведения сферы услуг.
На этот раз ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская посетила отель, кафе и ресторан донской кухни, который является одной из визитных карточек города, а также аквапарк.
Кроме того, в городе побывала программа «Ревизорро-Медицинно» с ведущей Оксаной Константиновой.
Проверяющие нанесли визит местной клинике, центру эстетической и пластической хирургии, а также проверила оказание медицинских услуг на дому и общественном месте.
Передачи о результататах проверки смотрите на телеканале «Пятница».
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