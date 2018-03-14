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«Столько ланчей съели…» Итальянский ресторан на Белинского закрыли
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«Столько ланчей съели…» Итальянский ресторан на Белинского закрыли 

nn.ru 14 марта 2018
Фото: nn.ru
— Ах, нельзя мне надолго из Нижнего уезжать. Планировала сегодня позавтракать в моем любимом «Il patio» на Белинке. А нет больше там «Il patio». Вот такая вот грустная новость. Уж очень жаль филиал на Белинке. Так там было уютно и атмосферно, столько праздников мы там встретили, столько ланчей съели. Почти 15 лет он там был. Не дождался меня любимый ресторанчик. На фото один из моих последних предновогодних бранчей, — поделилась грустью на своей странице в Facebook нижегородка Олеся Белозерцева.
— Печалька! — отозвался Роман Иванов.
В ресторане корреспонденту NN.RU подтвердили, что заведение не работает со вчерашнего дня, 13 марта.
— Такое решение приняло руководство, — вздохнула в ответ на вопрос о причинах закрытия сотрудница заведения.
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