«Столько ланчей съели…» Итальянский ресторан на Белинского закрыли

— Ах, нельзя мне надолго из Нижнего уезжать. Планировала сегодня позавтракать в моем любимом «Il patio» на Белинке. А нет больше там «Il patio». Вот такая вот грустная новость. Уж очень жаль филиал на Белинке. Так там было уютно и атмосферно, столько праздников мы там встретили, столько ланчей съели. Почти 15 лет он там был. Не дождался меня любимый ресторанчик. На фото один из моих последних предновогодних бранчей, — поделилась грустью на своей странице в Facebook нижегородка Олеся Белозерцева.

В ресторане корреспонденту NN.RU подтвердили, что заведение не работает со вчерашнего дня, 13 марта.

— Такое решение приняло руководство, — вздохнула в ответ на вопрос о причинах закрытия сотрудница заведения.