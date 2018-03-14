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Команда Управления МЧС по ЮВАО заняла первое место в кулинарном конкурсе
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Команда Управления МЧС по ЮВАО заняла первое место в кулинарном конкурсе 

Управа района Текстильщики 14 марта 2018
Фото: У нас в Текстильщиках
Коллектив Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве занял первое место в конкурсе полевых кухонь «Кулинарный поединок МЧС», который состоялся в рамках VII Пожарно-спасательного флешмоба.
Участниками кулинарных соревнований стали все окружные подразделения ГУ МЧС России по столице, которые не только представили на суд жюри свою полевую кухню, но и постарались творчески презентовать свои блюда.
Кроме того, на конкурсе также были представлены и блюда от шеф-повара. Все шеф-повара подошли к составлению меню творчески, приготовив всевозможные варианты угощения — на столах были представлены уха, шурпа, мясные деликатесы, русские пироги и многие другие яства.
Гости праздника после завершения официальной части «Кулинарного поединка», смогли попробовать блюда, приготовленные в рамках соревнований.
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