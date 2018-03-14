Во дворах в центре Новосибирска открылся крохотный бар со смешным названием и «Дошираком» в меню

Бар-магазин под названием «Рыба пила» открылся на первом этаже в жилой высотке на улице Сибирской, 42 в Железнодорожном районе Новосибирска. Заведение работает с конца февраля.

На вывеске заведения изображён белый скелет рыбы с длинным носом. Как рассказал корреспонденту НГС владелец заведения Владимир, это изображение сделано собственными руками.

«К нам приехали люди из компании, которая занимается вывесками, посчитали всё и сказали, что работа будет стоить больше 100 тысяч рублей. Тогда мы съездили в «Леруа Мерлен», купили несколько дешевых панелей, вырезали рыбу из пенопласта. А когда уже посмотрели на неё, решили, что она похожа на рыбу-пилу», — объяснил Владимир происхождение названия заведения.

По формату «Рыба пила» — магазин разливных напитков, к которому добавлена небольшая зона со столиками и стульями.

Как рассказал создатель «Рыбы», уже начав работать он обнаружил, что дом, в котором расположено заведение, работает фактически, как своего рода аппарт-отель — много квартир в нем сдается посуточно. В результате значительную долю посетителей составляют такие арендаторы, которым хочется где-то недорого перекусить или просто подождать, пока освободится забронированная ими квартира.

Это привело к тому, что в «Рыбе» начали торговать лапшой быстрого приготовления — её можно съесть на месте, а кипяток посетителям нальют бесплатно. Кроме «Доширака» в заведении можно заказать готовые закуски, однако в ближайшее время здесь должны появиться также бургеры и кофе.

Формат бара-магазина в Новосибирске весьма популярен. По данным 2ГИС, в десятиминутной шаговой доступности от «Рыба пила» работает как минимум семь такого рода точек («Правильное Пиво», Pirat beer, «Старая телега» и другие).

Улицу Сибирскую, на котором открылась «Рыба пила» трудно назвать оживленной — она находится в глубине кварталов и в отдалении от крупных магистралей. Но новосибирские предприниматели в последнее время всё чаще решаются открывать в подобных местах свои заведения, рассчитывая на жителей окрестных домов. Так, в глубине дворов рядом со станцией метро «Октябрьская» в начале марта заработал винный ресторан и сигарный клуб VinoZerno.