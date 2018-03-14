Ещё
Во дворах в центре Новосибирска открылся крохотный бар со смешным названием и «Дошираком» в меню
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во дворах в центре Новосибирска открылся крохотный бар со смешным названием и «Дошираком» в меню 

ngs.ru 14 марта 2018
Фото: ngs.ru
Бар-магазин под названием «Рыба пила» открылся на первом этаже в жилой высотке на улице Сибирской, 42 в Железнодорожном районе Новосибирска. Заведение работает с конца февраля.
На вывеске заведения изображён белый скелет рыбы с длинным носом. Как рассказал корреспонденту НГС владелец заведения Владимир, это изображение сделано собственными руками.
«К нам приехали люди из компании, которая занимается вывесками, посчитали всё и сказали, что работа будет стоить больше 100 тысяч рублей. Тогда мы съездили в «Леруа Мерлен», купили несколько дешевых панелей, вырезали рыбу из пенопласта. А когда уже посмотрели на неё, решили, что она похожа на рыбу-пилу», — объяснил Владимир происхождение названия заведения.
По формату «Рыба пила» — магазин разливных напитков, к которому добавлена небольшая зона со столиками и стульями.
Как рассказал создатель «Рыбы», уже начав работать он обнаружил, что дом, в котором расположено заведение, работает фактически, как своего рода аппарт-отель — много квартир в нем сдается посуточно. В результате значительную долю посетителей составляют такие арендаторы, которым хочется где-то недорого перекусить или просто подождать, пока освободится забронированная ими квартира.
Это привело к тому, что в «Рыбе» начали торговать лапшой быстрого приготовления — её можно съесть на месте, а кипяток посетителям нальют бесплатно. Кроме «Доширака» в заведении можно заказать готовые закуски, однако в ближайшее время здесь должны появиться также бургеры и кофе.
Формат бара-магазина в Новосибирске весьма популярен. По данным 2ГИС, в десятиминутной шаговой доступности от «Рыба пила» работает как минимум семь такого рода точек («Правильное Пиво», Pirat beer, «Старая телега» и другие).
Улицу Сибирскую, на котором открылась «Рыба пила» трудно назвать оживленной — она находится в глубине кварталов и в отдалении от крупных магистралей. Но новосибирские предприниматели в последнее время всё чаще решаются открывать в подобных местах свои заведения, рассчитывая на жителей окрестных домов. Так, в глубине дворов рядом со станцией метро «Октябрьская» в начале марта заработал винный ресторан и сигарный клуб VinoZerno.
ngs.ru: последние новости
Новосибирская пивоварня открыла бар с пиццей и колбасками в кинотеатре «Сибирского Молла» Денис Иванов открыл напротив МИДа в Москве большой ресторан с копией мозаики «Советской Сибири» Спасите наши суши
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение