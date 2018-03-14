Горожане попробуют более 100 видов блюд и напитков на фестивале «Мос/Еда!»

Мероприятие пройдет с 17 по 18 марта.

Жители и гости столицы смогут попробовать более 100 видов блюд и напитков, которые приготовят повара фестиваля «Мос/Еда!».

— Гостей фестиваля «Мос/Еда!», который состоится 17 и 18 марта, ждут не только фермерские продукты, но и вкусные блюда и напитки от московских рестораторов — всего более 100 видов, — рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Также посетителей ждет широкий ассортимент фермерских сыров. Их привезут из Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Челябинской областей, из Краснодарского края и Крыма, а также из Урала и Сибири.

Кроме того, ожидается выбор молочной, мясной продукции, овощей, фруктов и кондитерских изделий.

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