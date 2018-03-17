Кафе признали самым популярным форматом общественного питания в Подмосковье

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«Министерство потребительского рынка и услуг Московской области провело анализ всех форматов питания, представленных в регионе и на основании полученных данных, сообщает, что наибольшее количество объектов общественного питания представлено в формате кафе», — говорится в сообщении.

По словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, установлено, что на данный момент на территории региона представлено 3 тыс. 316 кафе, 457 баров, 959 ресторанов, 302 столовые, 201 закусочная, 195 буфетов. Также на территории Московской области реализуют свою деятельность 6 977 нестационарных торговых объектов. Из них 371 торговая точка приходится на долю общепита.

В. Посаженников также отметил, что все места общественного питания в регионе должны отвечать определенным требованиям, вне зависимости от формата. Качество предоставляемых услуги их соотношение с ценой, быстрота обслуживания должны быть на одинаково высоком уровне, как в дорогом заведении, так и в бюджетном.