Обед из трех блюд дороже всего обойдется жителям Тюмени

Специалисты по доставке рассчитали стоимость обеда из трех блюд для городов России, сообщает РБК. Обед включал в себя борщ, салат оливье и картофельное пюре с котлетой либо блюдом из курицы.

Оказалось, что самые дешевые готовые обеды в Перми: стоимость набора из трех блюд составит для его жителей всего 169 руб. На рубль дороже аналогичный обед обойдется жителям Санкт-Петербурга.

Третье место в рейтинге городов с самым дешевым обедом занимает Москва, где первое, второе и салат обойдутся пользователям сервиса в 175 руб. По мнению экспертов сервиса, низкая стоимость объясняется тем, что в столице очень много ресторанов в разных ценовых категориях.

Четвертая позиция у Воронежа (176 руб.), а замыкает пятерку городов с доступными обедами Пенза (195 руб.).

Самый дорогой обед из трех блюд в Тюмени, где его цена достигает 605 руб. — это в три раза дороже, чем аналогичный набор блюд в Перми. Лишь на 5 руб. дешевле обойдется обед в Краснодаре, где за него нужно будет отдать 600 руб.

В пятерку городов с самыми высокими ценами на «эталонный» обед вошли также Красноярск (520 руб.), Ярославль (515 руб.) и Самара (475 руб.).