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На фестивале «Мос/Еда!» расскажут о традициях российских регионов
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На фестивале «Мос/Еда!» расскажут о традициях российских регионов 

Управа района Черемушки 14 марта 2018
Фото: Управа района Черемушки
На 70 площадках фестиваля «Мос/Еда!», который пройдет уже на этих выходных, гости смогут в игровой форме познакомиться с традициями российских регионов, а также поучаствовать в веселых подвижных развлечениях, шуточных соревнованиях и познавательных гастрономических викторинах.
Так, москвичи смогут принять участие в «Богатырском турнире», освоить северную разновидность «салочек», а также поучаствовать в гастрономической викторине. Например, в Юго-Западном округе Москвы гости фестиваля поучаствуют в забавах Новгородской, Смоленской и Ленинградской областей и сыграют в «Ручеек». Уличные представления и игры на площадках будут идти 18 марта с 10:00 до 18:00.
Напомним, фестиваль «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта. Помимо продуктового разнообразия, гостей ждет увлекательная культурная программа: творческие мастер-классы для детей, интерактивные игры и увлекательные спортивные забавы. А еще — горячие блюда, напитки и лакомства от лучших столичных рестораторов.
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