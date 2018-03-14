На фестивале «Мос/Еда!» расскажут о традициях российских регионов

На 70 площадках фестиваля «Мос/Еда!», который пройдет уже на этих выходных, гости смогут в игровой форме познакомиться с традициями российских регионов, а также поучаствовать в веселых подвижных развлечениях, шуточных соревнованиях и познавательных гастрономических викторинах.

Так, москвичи смогут принять участие в «Богатырском турнире», освоить северную разновидность «салочек», а также поучаствовать в гастрономической викторине. Например, в Юго-Западном округе Москвы гости фестиваля поучаствуют в забавах Новгородской, Смоленской и Ленинградской областей и сыграют в «Ручеек». Уличные представления и игры на площадках будут идти 18 марта с 10:00 до 18:00.

Напомним, фестиваль «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта. Помимо продуктового разнообразия, гостей ждет увлекательная культурная программа: творческие мастер-классы для детей, интерактивные игры и увлекательные спортивные забавы. А еще — горячие блюда, напитки и лакомства от лучших столичных рестораторов.