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В парке «Садовники» малышей научат готовить пиццу
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В парке «Садовники» малышей научат готовить пиццу 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 14 марта 2018
Фото: Нагатино-Садовники
Бесплатный мастер-класс для малышей проведут в итальянском кафе в парке «Садовники» в воскресенье, 18 марта. «Маленькие посетители смогут сами придумать и приготовить пиццу! Для участников мастер-класса мы подготовим наборы продуктов: ветчина, колбаса, оливки и многое другое… Но ребятам придется не только придумывать, из чего будет состоять их итальянское блюдо, но и дать ему оригинальное название! А помогать детям готовить будет веселый аниматор, шеф-повар и, если ребенок младше 4-х лет, его родители!», — рассказали в пресс-службе заведения редакции газеты «Нагатино-Садовники».
Мероприятие пройдет на фонтанной площади 18 марта в 12:00. Для участия в мастер-классе нужно заранее записаться: 8-926-401-81-79.
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