Ещё
В Ростове для фанатов ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове для фанатов ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу для болельщиков изготовили гастрономический путеводитель на английском и русском языках. Об этом «РГ» сообщили в администрации города.
В нем рассказывается о самых лучших ресторанах и заведениях мегаполиса, а также особенностях многообразной кухни жителей южной региона. Распространяться путеводитель будет в туристическо-информационных центрах. Для удобства туристов путеводитель снабжается QR-код, в котором содержится более подробная информация о кулинарных изысках донской столицы.
Всего к началу турнира для футбольных болельщиков изготовят около 50 тысяч буклетов и справочно-сувенирных материалов. В том числе, настольную игру «Открой Ростов-на-Дону», с помощью которой туристы смогут узнать о исторических и культурных достопримечательностях города.
Кроме того, с 14 июня по 15 июля в Ростове, а также других городах, принимающих мировой футбольный турнир, состоится гастрономический фестиваль «Welkome foodball cup».
"Футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое", — рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Российская Газета: последние новости
В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах Фильм "Сноуден" Оливера Стоуна в России выйдет раньше, чем в США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение