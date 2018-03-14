В Ростове для фанатов ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель

В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу для болельщиков изготовили гастрономический путеводитель на английском и русском языках. Об этом «РГ» сообщили в администрации города.

В нем рассказывается о самых лучших ресторанах и заведениях мегаполиса, а также особенностях многообразной кухни жителей южной региона. Распространяться путеводитель будет в туристическо-информационных центрах. Для удобства туристов путеводитель снабжается QR-код, в котором содержится более подробная информация о кулинарных изысках донской столицы.

Всего к началу турнира для футбольных болельщиков изготовят около 50 тысяч буклетов и справочно-сувенирных материалов. В том числе, настольную игру «Открой Ростов-на-Дону», с помощью которой туристы смогут узнать о исторических и культурных достопримечательностях города.

Кроме того, с 14 июня по 15 июля в Ростове, а также других городах, принимающих мировой футбольный турнир, состоится гастрономический фестиваль «Welkome foodball cup».