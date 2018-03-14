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Нижегородские рестораторы определят «гастрономическое лицо» Нижнего Новгорода
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Нижегородские рестораторы определят «гастрономическое лицо» Нижнего Новгорода 

Newsroom24 14 марта 2018
Посетители лектория приняли участие в дискуссии о поиске истинно нижегородских блюд, которые помогут не только привлечь туристов со всех уголков мира, но и позволят городу занять место на «Гастрономической карте России». Мероприятие организовано в рамках серии бесплатных лекций, инициированных проектом «Рождественская сторона: Добро пожаловать!».
Уникальным нижегородским блюдом можно считать подновский огурец. Соленые огурцы из Подновья Нижегородской губернии доставлялись ко двору Екатерины 2, после того как императрицу однажды угостили этим блюдам во время поездки в Нижний Новгород. Молодые огурцы в холодном засоле с добавление 10 видов приправ закладывали не в бочки, а в тыкву и оставляли в чистом погребе на несколько дней.
Несмотря на то, что секретный рецепт засолки подновских огурцов не дошел до наших дней, гастрономические заведения Нижнего Новгорода сегодня предлагают гостям попробовать соленья в подновском засоле, а также стерлядь в рассоле, где отварная волжская рыба подается под огуречным подновским рассолом. Об этом рассказал Юрий Попов.
Еще одним оригинальным нижегородским блюдом является арзамасский гусь. Порода крупной птицы с большим количеством мяса была выведена в 18 веке. Птицу поставляли к императорскому столу, так как мясо арзамасских гусей было особенно вкусным, мягким и не жирным.
В наши дни порода арзамасского гуся пока не восстановлена. Однако породы линдовского и горьковского гуся успешно используются в кулинарии. Так, нижегородские рестораны могут похвастаться оригинальной подачей данного блюда. Посетили могут заказать битого, копченого и вяленого гуся.
По мнению Юрия Попова, организация гастрономического туризма в Нижнем Новгороде возможна не столько за счет поиска брендов «нижегородской кухни», сколько за счет оригинальной подачи блюд по-нижегородски, т.к гостям города нужны не только хлеб, но и зрелища.
По словам Александры Шаровой, учредителя Ассоциации «Нижегородская гильдия экскурсоводов», наиболее востребованными у туристов будет те гастрономические заведения, которые смогут вместить группы до 50 человек, находиться в пешей доступности от достопримечательностей города и иметь русские названия.
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