23 апреля в Москве пройдет финал премии «Пальмовая ветвь»

Как сообщает «Афиша», 23 апреля в ТКЗ «Мир» состоится 5-й фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, а также финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», где будет выбрана лучшая российская ресторанная концепция года.

Фестиваль PalmaFest — это ресторанный интенсив, ежегодно собирающий более 600 посетителей. За за один день участники форума (владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики ресторанных проектов) знакомятся с разными бизнес-кейсами, обсуждают тенденции развития ресторанной индустрии, делятся опытом использования разных стратегий и показывают, как готовить еду, которая приносит деньги.

Рестораны-участники PalmaFest-2018:

Гастроцентр «Зарядье» (Москва);

"Пирог мясника" (Москва);

"Матрешка" (Москва);

"Жадина-говядина" (Москва);

Ku: (Москва);

"Колбасный цех" (Москва);

Community (Москва);

"Замес" (Екатеринбург);

Doctor Whisky (Ялта);

Orthodox (Санкт-Петербург);

"Камчатка Local Kitchen" (Петропавловск-Камчатский).

Во время гала-ужина пройдет голосование: присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя. Обладатель золотой «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса» представит Россию на международном конкурсе Palm d’Or в Париже.

Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в финале премии объявят лучшие ресторанные концепции по версии участников онлайн-голосования на сайте, которое продлится до 22 апреля. Подробнее о фестивале и премии можно узнать здесь.