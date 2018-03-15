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23 апреля в Москве пройдет финал премии «Пальмовая ветвь»
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23 апреля в Москве пройдет финал премии «Пальмовая ветвь» 

Kitchenmag 15 марта 2018
Фото: Kitchenmag
Как сообщает «Афиша», 23 апреля в ТКЗ «Мир» состоится 5-й фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, а также финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», где будет выбрана лучшая российская ресторанная концепция года.
Фестиваль PalmaFest — это ресторанный интенсив, ежегодно собирающий более 600 посетителей. За за один день участники форума (владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики ресторанных проектов) знакомятся с разными бизнес-кейсами, обсуждают тенденции развития ресторанной индустрии, делятся опытом использования разных стратегий и показывают, как готовить еду, которая приносит деньги.
Рестораны-участники PalmaFest-2018:
Гастроцентр «Зарядье» (Москва);
"Пирог мясника" (Москва);
"Матрешка" (Москва);
"Жадина-говядина" (Москва);
Ku: (Москва);
"Колбасный цех" (Москва);
Community (Москва);
"Замес" (Екатеринбург);
Doctor Whisky (Ялта);
Orthodox (Санкт-Петербург);
"Камчатка Local Kitchen" (Петропавловск-Камчатский).
Во время гала-ужина пройдет голосование: присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя. Обладатель золотой «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса» представит Россию на международном конкурсе Palm d’Or в Париже.
Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в финале премии объявят лучшие ресторанные концепции по версии участников онлайн-голосования на сайте, которое продлится до 22 апреля. Подробнее о фестивале и премии можно узнать здесь.
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