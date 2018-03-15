Ещё
Ревизирро Настасья Самбурская устроила в Ростове «полный фарш»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ревизирро Настасья Самбурская устроила в Ростове «полный фарш» 

Ростовские Вести 15 марта 2018
Фото: Ростовские Вести
Съемочная группа телеканала «Пятница» во главе с ее телеведущей Настасьей Самбурской приехала в Ростов-на-Дону. Ревизорро проверила аквапарк H2O, отель «Державин», бургерную «Полный фарш» и ресторан донской кухни «Казачий курень». Отель «Державин» явно не соответствуют своим «трем звездам» указанным на официальном сайте. Там с легкостью можно «заказать» девочек по вызову конечно не без помощи администратора отеля, который готов поделиться визиткой с номером соответствующих людей. По отзывам гостей заснуть в этом отеле невозможно. За стеной слышны стоны, а номер здесь вовсе не убирают, везде грязь и мусор. Также ревизорро посетила бургерную «Полный фарш» на Театральном проспекте. Отзывы об этом заведении не самые лучше. Убедиться в этом Настатья решила сама лично. Как оказалось о качестве здесь «никогда» не слышали". На кухни творится «полный фарш». На продуктах отсутствуют маркировки, масло для фритюра чернее нефти, а обслуживание ниже среднего. Самое главное Самсурская заподозрила бургерную в продаже кальяна на табаке, что категорически запрещено «антитабачным законом».
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове установят все новогодние ёлки до 1 декабря Второй детский сад построят в микрорайоне "Платовский" Следователи устанавливают причины смерти 4-месячного ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение