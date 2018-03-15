Ревизирро Настасья Самбурская устроила в Ростове «полный фарш» 

Съемочная группа телеканала «Пятница» во главе с ее телеведущей Настасьей Самбурской приехала в Ростов-на-Дону. Ревизорро проверила аквапарк H2O, отель «Державин», бургерную «Полный фарш» и ресторан донской кухни «Казачий курень». Отель «Державин» явно не соответствуют своим «трем звездам» указанным на официальном сайте. Там с легкостью можно «заказать» девочек по вызову конечно не без помощи администратора отеля, который готов поделиться визиткой с номером соответствующих людей. По отзывам гостей заснуть в этом отеле невозможно. За стеной слышны стоны, а номер здесь вовсе не убирают, везде грязь и мусор. Также ревизорро посетила бургерную «Полный фарш» на Театральном проспекте. Отзывы об этом заведении не самые лучше. Убедиться в этом Настатья решила сама лично. Как оказалось о качестве здесь «никогда» не слышали". На кухни творится «полный фарш». На продуктах отсутствуют маркировки, масло для фритюра чернее нефти, а обслуживание ниже среднего. Самое главное Самсурская заподозрила бургерную в продаже кальяна на табаке, что категорически запрещено «антитабачным законом».