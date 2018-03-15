Кальяны в гостиницах хотят запретить со следующего года 

Министерство здравоохранения РФ намерено запретить использование кальянов, трубок и сигаретной бумаги в гостиницах. Соответствующие поправки внесены в действующий антитабачный закон. В ведомстве предполагают, что новые правила должны начать действовать с 1 января 2019 года. Сейчас поправки находятся на рассмотрении у Минкульта и на согласовании у Минтруда, сообщает «Коммерсант».
Ранее Минздрав подготовил законопроект о запрете кальянов в общественных местах с начала 2019 года, сообщает Ura.ru. В документе говорится, что кальяны нельзя будет использовать в ресторанах и барах, а также продавать несовершеннолетним.