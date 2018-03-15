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В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе
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В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Москве в летний сезон откроют 2575 летних кафе и веранд, сообщает m24.ru. Летний сезон продлится с 1 апреля по 1 ноября.
Первые веранды начнут устанавливать с 15 марта, а демонтировать их нужно будет до 15 ноября.
В Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве пообещали проверять работы летних кафе и веранд. При обнаружении нарушений владельцев могут оштрафовать, а веранду — закрыть. Кроме того, заведение лишат возможности получить место под летний зал в следующем году.
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