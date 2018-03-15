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В «Хилтоне» открылся бар-магазин с 1500 видами вина и очень коротким меню
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В «Хилтоне» открылся бар-магазин с 1500 видами вина и очень коротким меню 

ngs.ru 15 марта 2018
Фото: ngs.ru
В новосибирском отеле Double Tree by Hilton открылась винотека in Vino. Это уже третье заведение сети из Алтайского края — первые два работают в Барнауле и Томске.
Новосибирская винотека in Vino заняла помещение на первом этаже в крыле со стороны улицы Каменской, где находится бизнес-центр. В зале шесть небольших столиков на 2-4 человека каждый и один крупный общий стол для проведения дегустаций.
Как сообщили в новосибирском in Vino, сейчас в магазине находится не меньше полутора тысяч наименований вина и крепкого алкоголя. Цены начинаются от 450 рублей за бутылку, а самое дорогое вино, которое удалось найти корреспонденту НГС — бутылка Nuits-St-Georges 1er Cru AOC «Les Boudots» урожая 2011 года — стоит 20 тысяч рублей. Цена такого вина в интернет-магазинах сейчас составляет порядка 17 500 рублей.
Меню бара состоит исключительно из лёгких десертов и закусок (всего 12 позиций по цене от 180 рублей за севиче из томатов).
Любую купленную в винотеке бутылку можно выпить на месте — за это придётся доплатить 300 рублей. В Новосибирске по такой же схеме работает открывшийся в начале года бар-магазин Le Pin, но там пробковый сбор составляет 500 рублей.
В самом Double Tree by Hilton уже работает ресторан Paris (в составе отеля) и бар «Beerman&Пельмени» ресторатора Дениса Иванова.
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