В «Хилтоне» открылся бар-магазин с 1500 видами вина и очень коротким меню

В новосибирском отеле Double Tree by Hilton открылась винотека in Vino. Это уже третье заведение сети из Алтайского края — первые два работают в Барнауле и Томске.

Новосибирская винотека in Vino заняла помещение на первом этаже в крыле со стороны улицы Каменской, где находится бизнес-центр. В зале шесть небольших столиков на 2-4 человека каждый и один крупный общий стол для проведения дегустаций.

Как сообщили в новосибирском in Vino, сейчас в магазине находится не меньше полутора тысяч наименований вина и крепкого алкоголя. Цены начинаются от 450 рублей за бутылку, а самое дорогое вино, которое удалось найти корреспонденту НГС — бутылка Nuits-St-Georges 1er Cru AOC «Les Boudots» урожая 2011 года — стоит 20 тысяч рублей. Цена такого вина в интернет-магазинах сейчас составляет порядка 17 500 рублей.

Меню бара состоит исключительно из лёгких десертов и закусок (всего 12 позиций по цене от 180 рублей за севиче из томатов).

Любую купленную в винотеке бутылку можно выпить на месте — за это придётся доплатить 300 рублей. В Новосибирске по такой же схеме работает открывшийся в начале года бар-магазин Le Pin, но там пробковый сбор составляет 500 рублей.