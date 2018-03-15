Три новых бара Москвы

Согреваться в такую холодную погоду как сейчас рекомендуем в баре. К тому же в Москве открылось три новых бара. Рекомендуем заглянуть!

ОБНОВЛЕННЫЙ БАР «КОНСЕРВАТОРИЯ»

Весна — время перемен. Вот и в отеле «Арарат Парк Хаятт» полностью обновился бар «Консерватория», расположенный на последнем этаже отеля. Теперь пространство бара напоминает ботанический сад с живыми растениями. В еде и напитках также прослеживается идея ботаники. Кажется, именно такого бара нам не хватало в холодной заснеженной Москве.

Интерьер бара — не единственное достоинство. Восхищает подача блюд и напитков, а меню и вовсе выглядит шедевром. К тому же из меню можно многое узнать о растениях, само меню выглядит как красиво собранный гербарий. Шеф-повар Себастьян Келлерхофф и шеф-кондиттер Фредерик Гино добавляют в блюда и напитки ароматные травы, которые выращивают тут же, в микро-теплицах бара. Бар «Консерватория» — обязателен к посещению.

Адрес: ул. Неглинная, д. 4.

CAMPARI BAR

Еще один бар, расположенный в отеле. Ранее на крыше гостиницы «Пекин» располагался Time Out Bar, теперь — Campari Bar. Здесь можно будет попробовать классические коктейли и гастрономические сеты от обладателя трех звезд «Мишлен» Мирко Калдини. Также здесь будут проходить афтепати фестиваля новой музыки Sound Up. Вызывывает интерес и Secret Room — комната, в которой гости (но не все) становятся участниками индивидуального театрального перфоманса. Заходя внутрь, никогда не знаешь, что тебя ждет. Кстати, когда именно двери секретной комнаты будут открыты, угадать заранее невозможно, а сами сценарии перфомансов и их режиссеры будут постоянно меняться. Приходить в Campari Bar лучше в одежде красного цвета, как и легендарный итальянский напиток.

Адрес: ул. Большая Садовая, д. 5.

БАР «НЭКО»

fashiontime.ru

Интерьер японского бара «Нэко» выглядит лаконично, кухня — японская. Акцент делают на качественные продукты, поэтому не удивляйтесь, если тех или иных позиций не будет в меню. Из блюд в меню советуем обратить внимание на тартар из сладкой креветки с авокадо с чипсами из льна (690 руб.). Здесь делают ставку на поке. Лосось Поке (520 руб.) — в блюде из главных ингредиентов только рис и лосось, который маринуют в соевом соусе с кунжутным маслом, красным луком, чесноком и кориандром. Есть несколько видов авторских роллов от шефа — «Мрамор» (990 руб.) с говядиной Вагью и розовым перцем и «Нэко» (990 руб.) — с хамачи, лососем, крабом, тунцом и шестью разными соусами.

Но, конечно, главный акцент в баре, это коктейли. Шеф-бармен Егор Степанов придумал неплохую котельную карту. Например, коктейль «Самурай» (450 руб.) готовится на основе из мисо бульона, «Икебана» (450 руб.) делается на водке, настоянной на корне лотоса, с прозрачным кордиалом из лимона, коктейль бармен опрыскивает водой из сирени.

Адрес: Б. Путинсковский переулок, д. 5.