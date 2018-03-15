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Любимый ресторан нижегородцев закрывается
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Любимый ресторан нижегородцев закрывается 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
фото facebook.com/pg/restoranmindalЛюбимый ресторан нижегородцев закрывается
В социальных сетях появилась информация о том, что ресторан современной восточной кухни «Миндаль» закрывается. На своей странице в Facebook рестораторы отметили, что заведение работает последнюю неделю.
Директор управляющей компании Ольга Ежова прокомментировала закрытие заведения, пояснив, что на этом месте вскоре появится новый интересный проект.
Ресторан «Миндаль» пользовался большим спросом у нижегородцев. Посетители высоко оценили кухню и интерьер заведения.
В обновленном формате «Миндаль» продолжит свою работу в ТЦ «МЕГА».
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