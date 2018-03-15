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Традиционные и оригинальные напитки и еда будут представлены на фестивале «Мос/Еда!»
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Традиционные и оригинальные напитки и еда будут представлены на фестивале «Мос/Еда!» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 15 марта 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Блюда разных национальностей можно будет попробовать на фестивале «Мос/Еда!», который развернется в Москве, в том числе и в районе Чертаново Северное, в предстоящие выходные, 17 и 18 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно опубликованной информации, московские рестораторы приготовят более 100 видов различных напитков и блюд. Среди них будут и мексиканские кесадильи и буррито с мясом и овощами, и роллы, и блины, и разные виды пицц, и китайская лапша. Каждый сможет выбрать для себя то, что ему «по душе» и «по вкусу».
На десерт гости фестиваля смогут угоститься кексами, оладьями, домашними пирожками и запеченными яблоками. Из горячих напитков будут представлены чай, кофе и безалкогольный глинтвейн, а из холодных — соки, морсы и безалкогольная медовуха.
Напомним, что в районе Чертаново Северное заработают 10 фестивальных площадок, с адресами которых вы можете ознакомиться в нашей предыдущей статье.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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