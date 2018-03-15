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«Эпидемия». Ресторан восточной кухни закрывается в центре Нижнего Новгорода
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«Эпидемия». Ресторан восточной кухни закрывается в центре Нижнего Новгорода 

nn.ru 15 марта 2018
Фото: nn.ru
— Ресторан «Миндаль» закрывается. 18 марта — последний рабочий день. Но в конце апреля — начале мая те же владельцы откроют здесь заведение другого формата, — сообщили NN.RU в ресторане.
Что будет на месте ресторана в заведении пока не рассказывают.
В соцсетях нижегородцы гадают о причинах закрытия.
— Эпидемия упавшей в разы платежеспособности населения, — уверен Игорь Преображенский.
— Уверен, что в этом дело? Я был пару раз в «Миндале». Ну, не мое, видимо, — ответил Кирилл Стрельников. — Я считаю у нас перебор с кавказской кухней.
— Закрываются по причине ужасно организованной деятельности. А уж официанты одни из самых ленивых в Нижнем Новгороде, — высказал мнение Дмитрий Вишнепольский.
— Не только в платежеспособности населения дело, даже скорее не в этом, — добавил Сергей Машаров.
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