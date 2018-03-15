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«Это еда, что ли?»: Григорий Лепс показал странное блюдо
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«Это еда, что ли?»: Григорий Лепс показал странное блюдо 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Знаменитый певец Григорий Лепс отправился в гастрольный тур по Европе. Очередным его пунктом назначения стал Милан, в котором музыкант посетил один из местных ресторанов и показал поклонникам странное блюдо, вызвавшее у них довольно неоднозначную реакцию.
Популярный эстрадный певец, композитор, продюсер и телеведущий сейчас находится в Европе, где выступает перед местными зрителями. Пару дней назад мужчина отметился в Париже, сейчас — в Милане. При этом из итальянского города он предстал перед поклонниками запечатленным за столом местного кафе, где артист решил подкрепиться перед очередным концертом. «Милан! Встречаемся вечером на концерте»
А вот подписчики Григория обратили свое внимание на необычный стейк на тарелке перед кумиром. И хотя многие предположили, что выглядит он так только потому, что трапеза уже подошла к концу. Другие тут же принялись шутить и острить на его тему в аккаунте знаменитости, даже вспоминая фразы из его песен. «Маловато мяса, одна косточка!» «Фу! Где эстетика блюда?! Гадость какая! Пардон!» «Судя по фото — Это самый лучший день!» «Господи! Это еда что ли?!» «Что это за блюдо?» «В детстве мне мама всегда такую же косточку из супа доставала и я с удовольствием её глодал» «Реброооо бараааанааа на стооолеее…» «Что же это за невкусный кусок?» Кстати, некоторая часть поклонников Лепса в шутку заявила, что он на этом снимке и вовсе выглядит очень озадаченным. А виной всему, по их словам, оказались повара, которые срезали все мясо и сами его съели, а кость принесли Григорию.
А недавно Лепс опубликовал редкий снимок своей подросшей дочери Евы, которую многие Интернет-пользователи тут же назвали настоящей юной копией знаменитого отца.
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