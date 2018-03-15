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На фестивале «Мос/Еда!» будет представлена азиатская и мексиканская кухня
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На фестивале «Мос/Еда!» будет представлена азиатская и мексиканская кухня 

Управа района Братеево города Москвы 15 марта 2018
Фото: Братеево
На площадках гастрономического фестиваля «Мос/Еда!» будет реализована не только продажа продуктов, овощей и фруктов, но также блюд от московских рестораторов. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы в среду, 14 марта.
Свыше 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля «Мос/Еда!». Организаторы гастрономической ярмарки откроют корнеры с блюдами мексиканской, итальянской и азиатской кухни. Таким образом, попробовать кесадилью, буррито, роллы, шашлык, лапшу-Wok и пиццу можно будет на самих площадках фестиваля.
Напомним, в Южном округе выставка-продажа расположится на 196 площадках. В районе Братеево ассортимент сельскохозяйственной продукции представят в 9 пунктах. Найти адреса ярмарочных площадей можно на сайте.
Фото: сайт «Мос/Еда!»
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