На фестивале «Мос/Еда!» будет представлена азиатская и мексиканская кухня

На площадках гастрономического фестиваля «Мос/Еда!» будет реализована не только продажа продуктов, овощей и фруктов, но также блюд от московских рестораторов. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы в среду, 14 марта.

Свыше 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля «Мос/Еда!». Организаторы гастрономической ярмарки откроют корнеры с блюдами мексиканской, итальянской и азиатской кухни. Таким образом, попробовать кесадилью, буррито, роллы, шашлык, лапшу-Wok и пиццу можно будет на самих площадках фестиваля.

Напомним, в Южном округе выставка-продажа расположится на 196 площадках. В районе Братеево ассортимент сельскохозяйственной продукции представят в 9 пунктах. Найти адреса ярмарочных площадей можно на сайте.

Фото: сайт «Мос/Еда!»