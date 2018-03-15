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Площадки гастрономического фестиваля «Мос/Еда» откроются на два дня на Соколе
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Площадки гастрономического фестиваля «Мос/Еда» откроются на два дня на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Крупный гастрономический фестиваль «Мос/Еда» будет проводиться в столице в ближайшие выходные, 17 и 18 марта. В районе Сокол планируется открыть десять его площадок. Вниманию покупателей производители из регионов России предложат самую свежую и качественную продукцию — сыры, мед, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты.
Как заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, посетители фестиваля выберут самые вкусные образцы представленной продукции. На основе этого анализа впоследствии планируется формировать список товаров и регионов-поставщиков для всех городских ярмарок.
Площадки фестиваля «Мос/Еда» на Соколе откроются по следующим адресам:
— ул. Сальвадора Альенде, 6  — ул. Сальвадора Альенде, 9  — ул. Врубеля, 12  — Дубосековская ул. д.4 стр. 1  — ул. Врубеля, 6  — Песчаный пер.,6  — Песчаная ул.,5  — Чапаевский пер.,6  — Новопесчаная ул.,15  — 2-я Песчаная ул.,4а.
В субботу, 17 марта, площадки будут открыты с 17.00 до 20.00, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. (ак)
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