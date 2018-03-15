Площадки гастрономического фестиваля «Мос/Еда» откроются на два дня на Соколе

Крупный гастрономический фестиваль «Мос/Еда» будет проводиться в столице в ближайшие выходные, 17 и 18 марта. В районе Сокол планируется открыть десять его площадок. Вниманию покупателей производители из регионов России предложат самую свежую и качественную продукцию — сыры, мед, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты.

Как заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , посетители фестиваля выберут самые вкусные образцы представленной продукции. На основе этого анализа впоследствии планируется формировать список товаров и регионов-поставщиков для всех городских ярмарок.

Площадки фестиваля «Мос/Еда» на Соколе откроются по следующим адресам:

— ул. Сальвадора Альенде, 6 — ул. Сальвадора Альенде, 9 — ул. Врубеля, 12 — Дубосековская ул. д.4 стр. 1 — ул. Врубеля, 6 — Песчаный пер.,6 — Песчаная ул.,5 — Чапаевский пер.,6 — Новопесчаная ул.,15 — 2-я Песчаная ул.,4а.

В субботу, 17 марта, площадки будут открыты с 17.00 до 20.00, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. (ак)